新冠疫情 中國房地產深陷震央

2019冠狀病毒疾病對中國經濟帶來的影響正逐步顯現，其中房地產行業深陷震央。有機構統計，中國2月份前100家房企銷售業績大跌44%，而房地產業營運佔中國國內生產毛額（GDP）達25%。

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據中央社今天報道說，疫情使銷售大降，中國房地產業深陷震央。英國金融時報日前一篇專欄文章表示，各國央行採取寬鬆貨幣政策的情況下，目前的風險集中在全球金融危機以來，企業債務的大規模累積。而中國房地產行業正處於這些債務的震央。

該報道說，今年2月，中國前100家房地產開發商的銷售業績下降了44%。財新報導指出，以往通常是房地產銷售旺季之一的1、2月，至今已超過100家開發商破產。2月間，中國房產商住房銷售下降近40%，預期3月還可能下降。中國最大的房地產開發商恆大2月銷售雖然逆勢成長，但這只是因為該公司2月份降價25%，3月更加碼降價22%。

該報道引述金融時報先前消息，中國土地拍賣目前不到平均的1/4，顯示房地產市場存在壓力。標普（S&P）報告也稱，1至2月房屋新開工面積下降45%，如果到4月份仍受封城影響，今年房屋銷售可能下降20%。

中國房地產市場的波動連帶影響到離岸美元市場。美元債券過去一直是中國開發商大量舉債的標的。中原地產數據顯示，由於境內融資日益困難，中國房地產開發商的境外美元貸款去年增加了52%，達到752億美元的歷史高點。

另一方面，美元彙率的波動也讓中國房產商受傷慘重。人民幣兌美元彙率上周“破7”，加大了開發商償還美元債務的難度。

該文章說，惠譽（Fitch）已經就可能的違約發出警告。但地方政府能否提供大量支持，目前還不得而知，因為它們也依賴於賣地收入。