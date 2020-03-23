武漢疫情清零 美媒說當地無人信

在疫情爆發三個多月後，3月18日，武漢封城第56天，中國首次通報湖北新增確診病例零例。此後四天里，這個數字一直維持在零。“這是一個驚人的成就，”中國官媒引述世界衛生組織總幹事譚德塞的話說，“為其他地區提供了希望。”武漢市民曝料，身邊認識的人，有已經復陽的，武漢現在不收治。但是有公共衛生專家警告，儘管疫情中心已經轉移到歐洲，但中國隨時可能爆發第二波感染。

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據美國之音今天報道說，武漢病例清零？市民：“只有傻瓜才相信”。一位武漢市民通過加密通訊軟件給美國之音傳來消息。他的一位熟人近日疑似冠狀病毒肺炎複發。到醫院就診時，院方的說法是，癥狀輕微，回家自行隔離。據該市民說，“我們要完蛋了。我身邊認識的人，有已經復陽的，武漢現在不收治。”

在疫情爆發三個多月後，3月18日，武漢封城第56天，中國首次通報湖北新增確診病例零例。此後四天里，這個數字一直維持在零。“這是一個驚人的成就，”中國官媒引述世界衛生組織總幹事譚德塞的話說，“為其他地區提供了希望。”但是，看似的形勢大好並未讓身處疫情發源地的武漢民眾感到心安。

該報道說，那位要求匿名的武漢市民說，幾天前就有在一線工作的家人對他說， 現在武漢很多醫院又停診了， 因為來看病的不少人被查出是潛在感染者。當他進一步詢問時，對方支支吾吾，只是告訴他“別出門”。據這位市民說，“我真的好慌。”

在小區業主群里，人們傳播着不止一個社區3月20日新發布的緊急通知，警示小區內又有新增病例。

報道指在社交媒體上，一篇題為 《我最難忘的一天》的文章被廣泛轉發。據稱是“湖北一位主流媒體記者”記錄了他3月19日隨武漢一位疑似複發的患者及其家人輾轉多家醫院就診，卻屢遭拒絕的經歷。民間還傳出，同在3月19日這天，華中科大同濟醫院確診了100多例。區長在醫院陪了一晚上，不讓上報。

官方下令刪除了這些信息並迅速出面闢謠，但是民眾並不買賬。

據新浪網民安吉拉·赫本說，“作為一個武漢人，清零這事兒連我小區大爺大媽我問的都覺得有問題，” 安吉拉·赫本是當地小有名氣的志願者，疫情期間為社區籌集物資。

一位武漢業主在微博上說，本來小區物業每晚會公布疫情，但3月19日晚間下了一個通知，說全市疫情趨於平穩，按照上級要求不再公布小區感染人數。她頓時覺得惴惴不安。據武漢市民徐武對美國之音說。“共產黨欺騙幾十年了，只有傻瓜才相信。”徐武80歲的父親2月初確診患上新冠肺炎，幾經周折後被收治。近日院方通知他出院，到隔離點隔離。

一位不具名的武漢醫生對日本共同社說，為了展示習近平政府抗擊疫情的成果，接受治療的患者人數被明顯壓低。許多仍有癥狀的患者被突然終止隔離，部分檢測也被暫停。這位在隔離點工作的醫生說， 為配合習近平3月10日到訪武漢，當地篡改新冠肺炎患者的數字，政府的數據“不可信”。

該報道稱，北京時間3月21日上午，美國之音聯絡到的武漢市第一醫院的一位醫護人員承認，的確有復陽患者，但屬個別現象。“你可以上網去看啊，”她不願多談，在以工作忙為由掛斷電話前對記者說，“你知道的也就是我知道的。”

當天晚些時候，另一名武漢消息人士對美國之音說，他身邊已有幾位復陽患者，現在全部不確診。“王忠林說了，再有一例就要追責，誰還敢確診啊，”他說。

山東省濟南市委書記王忠林2月中空降武漢，接替武漢市委書記馬國強成為“一把手”。履新後不久，他宣布在廣大市民中開展感恩教育，在當地引發巨大反彈。

“武漢清零，是為了給西方好看，為了復工，是政治清零，”這位武漢人說。他希望不透露真實身份。他說，幾天前自己又被當地警方訓誡了。“不確診、不收治、不上報，再把確診病例都當成不用統計的無癥狀感染，當然就會確診病例‘零增長’，”以學術打假著稱的網絡名人方舟子在推特上說。“假的，都是假的。”

就在中國最高領導人習近平視察武漢後不久，官方報告的確診人數迅速下降。過去一周來，湖北多個縣市陸續傳出解除封鎖。一些地方民眾放起煙火慶祝重獲自由。武漢市尚未解封，但當地部分服務業獲准復工復產，近八成小區居民得以走出封閉的家門，定時下樓活動。

該報道稱，不過有公共衛生專家警告，儘管疫情中心已經轉移到歐洲，但中國隨時可能爆發第二波感染。

據香港大學公共衛生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩指出，“我認為現在慶祝為時過早， 第二波可能已經在中國出現，只是目前處於早期，尚未被發現。” 專家們說，新冠病毒比2003年導致8000多人感染的SARS病毒更難檢測，停留的時間也更長，這增強了複發風險，也讓新一輪疫情大流行變得難以避免。

美國之音說，中國的宣傳機器正在開足馬力，吹響疫情總決戰和復工復產的號角。據官方的宣傳口號說，“春已至，花會開，一切美好終將到來。”但那位最近被訓誡的武漢市民對美國之音說，“掩耳盜鈴，又回到了一月，回到了原點。”“李醫生白死了，”另有網民寫道。“我心都涼了。”