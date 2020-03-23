瀋陽名店祝賀美國日本疫情爆滿疫帆風順

據蘋果日報今天報道說，武漢肺炎在中國內地爆發，繼而輸出疫情，令全世界過百國家相繼出現病例。中國當局不斷用偷換概念言論，試圖帶風向，當中包括外交部發言人趙立堅質疑美軍將冠狀病毒帶到武漢。近日網傳遼寧瀋陽一間名為的“楊媽媽粥店”，竟在大門外豎立充氣拱門，掛上印有“熱烈祝賀美國疫情 祝小日本疫帆風順長長久久”的橫額。

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據蘋果日報今天報道說，遼寧粥店掛幸災樂禍“祝賀美國疫情”橫額 網民：義和糰子民。該報道稱，《蘋果》記者今日下午致電粥店，惟電話無法接通。

據消息有指，掛出幸災樂禍橫額的“楊媽媽粥店”應是太原街旗艦店，惟電話已無法接通。《蘋果》記者致電當地另一家位於文體西路的“楊媽媽粥店”，員工確認事件屬實，惟他們跟太原街店“不是一起的”，詳情他也不知道，估計會把橫額撤下。

該報道稱，一名當地居民向中國《新京報》記者透露，他的朋友昨日在粥店門口確實看到網傳照片。今日下午他經過店舖時，已經看不到橫額。今日下午2時許，一名“楊媽媽粥店”太原街店的一名員工表示，今日剛返到店舖復工，不太清楚橫額一事，但橫額已被取下，公安機關正對此事介入處理：“今天早上很多人都在找我問這個事，警察也前來詢問，但我不知道是誰掛的。”粥店所在轄區內的太原街派出所工作人員表示，已針對此情況展開調查。

據報，楊媽媽粥店號稱“中國粥文化品牌引領者”，早於2014年已在瀋陽開設66間分店。同年11月，《遼瀋晚報》記者在進行卧底拍攝時，曾發現瀋陽西塔街店有衛生問題；去年2月，該報又對楊媽媽粥店塔灣店的衛生情況曝光。

祝賀美國與日本疫情的相片在網上瘋傳，除了旅遊網站TripAdviser出現，國內微博和Twitter都引起熱議，甚至連日本網民均發聲狠批。有日本網民直言“每個國家都有傻瓜”，亦有中國內地網民認為行為是“腦殘”、“義和糰子民”，有人更為事件向日本人道歉。

該報道摘引網民意見：

msxmx10：每個國家都有傻瓜

文藝叔：真是替他們感到悲哀，替他們感到遺憾

moli-Renner：妥妥的義和糰子民

竹篙堂堂主：做個人吧，好不好

懸崖邊的小樹：又蠢又壞

AM：中國可悲的人物