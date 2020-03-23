熱傳促高層會議倒習網文 體制內外博弈顯現?

一份據說是中國體制內人士提出的匿名建議書周末在社交媒體廣泛傳播，建議書要求中共高層召開緊急擴大會議討論最高領導人功過和去留問題。轉發該建議書的陽光衛視掌門人人陳平表示，不知何人首發此文，但言論和新聞不自由，必然導致謠言漫天飛。有評論認為，這份建議書反映了許多體制內改革派人士的想法，中共應該回歸7年前制定的改革開放路線。這份建議書是新冠肺炎從武漢爆發以來出現的一系列嚴厲批評中共總書記習近平的公開言論中的最新文件。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道說，促中共高層開擴大會倒習，匿名網文熱傳。

正當一場呼吸道傳染病散播到中國境外席捲全球之時，繼北京紅二代成員、據信與王岐山關係密切的房地產大亨任志強發文不點名批評中共領導人之後，中文社交媒體周末又廣泛流傳一篇直接指向習近平領導地位的匿名網文。這篇 “關於立即召開緊急政治局擴大會議的建議”稱，鑒於當前新冠疫情、國內經濟與國際關係的嚴峻局面，強烈呼籲緊急召開政治局擴大會議，討論習近平的問題。

此前，任志強與外界已經失聯多日，據傳他遭到北京當局拘禁。中共黨員任志強曾因公開批評媒體姓黨而遭到黨內處分。

據該報道說，上述網傳匿名文章建議，政治局擴大會議有關由現任政治局委員及常委、歷屆健在的政治局常委、國務院副總理以上、現任及歷任最高法院院長、現任及歷任最高檢察院檢察長、現任及歷任人大委員長、副委員長、現任及歷任政協主席與副主席參加。會議討論習近平自執政以來的功過評價，是否適合繼續擔任國家主席、共產黨總書記及軍委主席的職務的議題。

文章指出，鑒於習近平本人是會議討論的當事人，不宜再擔任會議的任何職務。建議由李克強、汪洋、王歧山三人組成政治局擴大會議領導小組，負責會議的各項工作。討論議題包括：習近平執政以來的外交路線與外交政策，是否應該明確回到鄧小平主張的韜光養晦路線；中國的國際關係與國際環境是好轉了，還是惡化了；在國際上四面樹敵、惡化對美關係對中國的發展是有利，還是不利；不顧國內實際情況，對非洲等落後國家大撒幣對中國自身的發展與國際關係是不是正確？

文章建議討論的經濟議題包括：“國進民退”，還是“民進國退”？經濟路線是否應該回到朱鎔基總理制定的大力發展民營經濟，縮減不具效率的國有企業？是應該堅持市場導向，還是計畫導向？國家對與經濟的介入程度到底應該遵循什麼界限與原則？國企應該不應該與民企爭利？金融的監管是不是應該透明？

這份建議書還提出，“在政治上，明確黨大還是法大？明確執政黨能否超越憲法？憲法規定的各種權利是不是應該落實執行？為了短期的穩定是否可以犧牲公民的基本權利？是否實現新聞自由與言論自由？是否允許民間辦媒體？法治如何實行？司法是否應該獨立？公民是否能夠批評政府？媒體與輿論監督有沒有必要？黨政是否應該分開？私人財產是不是應該得到保護？官員財產是否應該公開？地方官員是否應該由當地人民決定、對當地人民負責？地方是否應該實行一定程度的自治？政府也沒有財產權？”

該報道稱，在中共的台灣和香港政策方面，這份匿名網文建議，“在對台灣關係，到底是統一重要還是和平重要？是國家的形式重要，還是國民的福祉重要？在對香港問題上，是香港的繁榮重要，還是中央的權威重要？是否應該允許香港實行完全的地方選舉？”

文章最後表示，“對習近平執政以來工作的評價，其重要性不亞於打倒四人幫。對習近平執政路線的評價，其意義應該高於十一屆三中全會的歷史定位。”

該報道疑問是否紅二代倒戈？

一些國際中文媒體和海外社交媒體時評人引用了陽光衛視掌門人人陳平轉發的微信截圖。本身也是紅二代成員的媒體人陳平發微信表示，他只是轉發了上述建議中共政治局召開緊急擴大會議的匿名文章，並不知道提出建議者的身份。

該報道指體制內外博弈顯現。

2019年年末武漢發生肺炎疫情導致中國社會陷入嚴重的公共衛生危機以來，有多名學者、律師和公共知識分子發表文章或發起公開信聯署活動，批評中共領導人處理疫情嚴重失誤，呼籲進行體制改革，其中包括遭拘捕的公民運動發起人許志永，以及受到不同程度打壓的清華大學法學教授許章潤、北大法學教授張千帆、原廣州中山大學教授艾曉明、原中央民族大學教授趙士林等人。

不久前，中共宣傳部門主導推出的多語種新書《大國戰疫》，新任武漢市委書記王忠林動員市民接受“感恩教育”，這些力挺抗疫表現受到質疑的習近平的形象工程引起輿論強烈反彈而接連遭遇挫敗。此前黨刊《求是》全文發表習近平在一次政治局會議的講話，列舉其1月7日及之後針對疫情所作的努力。中國國務院系統的官員本月中在一次新聞發布會上承認，1月及1月之前，湖北省共有3000多醫務人員受到新冠病毒感染。這些不尋常的時政訊息似乎從不同層面佐證了中共高層內鬥加劇的猜測。