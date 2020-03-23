疫情未止 中國廣交會延期

受到新冠肺炎全球疫情升溫的影響，對中國出口影響甚大的“中國出口商品交易會（廣交會）”確定延後，無法如期在4月15日舉辦。廣交會一年有春、秋兩季，圖為2019年10月15日在廣州開幕的廣交會。

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據中央社今天報道說，全球疫情升溫，中國最大外貿展廣交會確定延期。該報道稱，受到武漢肺炎全球疫情升溫的影響，中國重要的外貿商展“廣交會”今年確定延後，無法如期在4月15日舉辦。這將對原本想從疫情中振興經濟的中國更為不利。

消息引述南方都市報報導，廣東省商務廳副廳長馬樺下午在廣東省政府新聞辦公室舉行的新聞發布會中作上述通報。他說，考慮到目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情移入風險較高，第127屆廣交會將不會在4月15日如期舉辦，會再評估疫情形勢後，向有關部門提出建議。

據該報道稱，每屆廣交會的境內參展企業約2.5萬家，有210多個國家和地區約20萬名境外採購商與會。

隨着武漢肺炎疫情在中國以外地區愈來愈嚴重，舉辦了63年、126屆的廣交會，今年確定延後，但從“辦”到“不辦”的決定，仍經歷波折，顯示在“拼經濟”和“防疫情風險”之間的兩難。今年3月10日，中國國務院常務會議指出，為推進疫情防控和經濟社會發展，必須堅持擴大對外開放，多措並舉穩外貿、穩外資。其中提到，做好籌辦春季廣交會的準備工作，大力促進對外貿易合作。到了12日，廣州日報報導，中國對外貿易中心相關負責人說，正在制定廣交會的防控防疫方案，會按照國家最高標準來做。當時還有參展商表示，考慮在談判桌中“放隔膜”，以維護健康。

該報道稱，10天過去，今天廣東官方對外宣布，本屆廣交會確定延後。

廣交會創立於1957年春季，原名“中國出口商品交易會”，2007年起更名為“中國進出口商品交易會”，但實際上仍以出口業務為主，每年舉行兩屆。廣交會歷史上的出口成交額，最高一度佔據中國出口半壁江山。中央社說，除了廣交會延後，今年中國因疫情而必須延期的大型活動，還包括中國年度兩會以及博鰲亞洲論壇。