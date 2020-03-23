福布斯或指華為遭疫情重創謀活命第一

據《福布斯》雜誌報道，華為公司內部傳出的消息透露，華為智能手機銷量今年將下滑20%。而今年年初的時候，華為警告其內部員工，2020年將是困難的一年，生存是擺在第一位的問題。

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據自由亞洲報道說，新冠疫情重創華為，生存是第一位問題。

新冠疫情給全球電子產業造成巨大阻礙。據全球著名信息技術市場研究機構Strategy Analytics Inc近日透露，2月份全球智能手機運輸量下滑了38%，衝擊了消費需求和產業鏈。

據該報道稱，其中損失尤為慘重的是中國電信巨頭華為公司。華為的運輸量從1月份1200萬台下降到2月份的550萬台。但華為受到的影響不僅來自於新冠疫情，還有美國從去年開始對它實施的制裁措施，以及其他市場因素。在過去5個月，華為手機的運輸量一直在下滑，去年10月份，華為手機的運輸量還有2200萬台，而幾年2月份還不足600萬台。

報道指華為去年曾揚言要超越三星成為全球第一大智能手機品牌，但2月份，它的運輸量只有三星的30%。

據該報道還指出，與此同時，華為的國內市場也在下滑。2月份，小米手機一舉從華為手中奪過了國內第三的交椅，運輸量達到了600萬台。據《福布斯》雜誌報道，華為公司內部傳出的消息透露，華為智能手機銷量今年將下滑20%。而今年年初的時候，華為警告其內部員工，2020年將是困難的一年，生存是擺在第一位的問題。