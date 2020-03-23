經台北轉機抵上海後六人確診台灣宣布明晨起全面禁止旅客來台轉機

繼3月19日全面限制外籍人士入境後，台灣再宣布，明天(24日)零點起，全面禁止所有旅客來台轉機，為期兩周，到4月7日止。這項新禁令實施後，外國人或大陸民眾不僅無法入境台灣，連過境台灣都不行。

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台灣當局之所以一再上緊螺絲，原因是上海市最近發現，56位從境外移入上海的確診者中，有6人曾在台灣轉機，這讓當初曾跟確診者同班機抵台的所有旅客跟機組人員都有接觸風險。因此從24日零點起，只要還沒有登機，一律禁止來台轉機。

上海市衛健委近日通報，21日新增14位境外移入的確診者，其中兩位以色列籍旅客，在美國旅行後，3月18日從洛杉磯出發，經台灣轉機，19日抵達上海。再往前幾天，上海市也曾通報4個境外移入病例曾在台灣轉機。

台灣官方表示，當時曾聯繫中國相關單位，但對方沒有回復，所以這不是台灣的責任。疫情指揮官陳時中表示，這種情況總是造成台灣的困擾，也造成額外的社會成本，但台灣對於其他國家，基本上都會主動通報確診個案的足跡。

不只台灣祭出轉機禁令，新加坡昨天也宣布，從今天(23日)晚間11點59分起，所有外國短期旅客都不能入境或過境新加坡。中國大陸昨天也下令，今天零點起，所有飛北京的國際航班，都由上海、瀋陽、西安等12個指定入境點入境，檢疫為陰性後，才能再搭原班機前往北京。