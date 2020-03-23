陳秋實疑居家監視隔離 方斌與李澤華呢?

中國公民記者陳秋實失聯至今已44天，在武漢官方為解封暖身之際，中央社引述由友人代管的陳秋實推特帳號昨天發文指出，陳秋實可能處在“居家監視”中。

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據中央社今天報道說，中國公民記者陳秋實失聯44天，疑遭居家監視。

該報道稱，武漢官方逐步放寬人員流動禁令，為解封暖身，赴當地報導後失聯的陳秋實，其推特（Twitter）帳號22日也以英文表示，“他（陳秋實）只分享看到和聽到的，但他現在可能被‘居家監視’（Residential Surveillance）中”。據陳秋實這篇推文還說，“自從報導武漢的疫情後，陳秋實已失聯44天，拜託救救他”。

陳秋實2月6日接獲武漢當地方艙醫院環境不佳的消息後表示，要赴現場查看報導，隨後便告失聯。他的推特目前由友人代為管理。22日這篇推文除標註美國總統特朗普（Donald Trump）等人外，也分享了陳秋實在1月26日於武漢第十一醫院急診室拍攝的影片。當時陳秋實在推文中陳述“看見一具不知放了多久的屍體”。

該報道說，此外，中國駐美大使崔天凱17日接受電視節目採訪，被問及陳秋實是否遭當局拘留，崔天凱再度聲稱“我未聽說過此人”；而他第一次這麼回答，是在2月9日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）“面對全國”（Face the Nation）節目的採訪。

中央社說，除陳秋實外，武漢市民方斌也因為拍攝當地疫情狀況，並呼籲人民反抗暴政，多次被公安拘捕。另外，前央視記者李澤華也因揭露武漢真實情況，在2月26日直播時，被自稱是公安的2名黑衣男子帶走。