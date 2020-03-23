龔正暫代應勇 港媒指印證習近平浙江儲備軍崛起

圖為一名男子帶着口罩，走在上海陸家嘴金融區的天橋上 2020年2月 資料照片

據上海市政府新聞辦公室官方微信公眾號上午通報，上海市第15屆人大常委會第19次會議決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。據港媒“香港01”分析，曾主政浙江的習近平成為中共“一號人物”之後，提拔重用了很多浙江舊部。

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據中央社今天報道說，龔正暫代上海市長，印證習近平浙江儲備軍崛起。

據人民日報19日晚間報導，中共中央已批准龔正就任上海市委委員、常委、副書記。由於龔正曾與中共總書記習近平舊部、上海市委書記李強在浙江共事多年，分析認為，他這次履新，間接印證隸屬習近平的浙江儲備軍已經成為當今中共政壇的主力軍。

公開資料顯示，龔正出生於1960年3月，為江蘇蘇州人，畢業於廈門大學財政金融系財政學專業，為在職研究生，經濟學博士。早年在海關體系工作，1982年進入海關總署貨運監管司貨運監管處工作，之後歷任天津海關副關長、深圳海關關長，和海關總署副署長。2008年底，龔正擔任浙江省副省長，2013年接任杭州市委書記，與習近平舊部、現任上海市委書記李強，在浙江共事7年。之後，龔正在2015年轉任山東省委副書記，2017年再接任山東省長。龔正也是中共第19屆中央委員會委員。

中央社今天引述港媒“香港01”分析，曾主政浙江的習近平成為中共“一號人物”之後，提拔重用了很多浙江舊部，從現任中央軍委辦公廳主任鍾紹軍，到現如今的重慶市委書記陳敏爾、北京市委書記蔡奇，乃至剛剛“救火”湖北的應勇，同一時間調入港澳辦的夏寶龍，掌管中宣部的黃坤明，中共政法委秘書長陳一新等。該分析指出，如今在中共政壇身居要職的這批浙江官員已經成為習近平人事網絡中舉足輕重的人物。因此，外界也一直以與習近平的關係來看待這一批浙江官員群體。

該報道引述分析認為，龔正在浙江雖沒有與習近平共事的經歷，但即使如此，他的浙江經歷也足以引起人們的注意。