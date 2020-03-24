中國一人染漢坦病毒亡　同車29人被隔離

日前，中國網上瘋傳“復工包車1名務工人員病亡”引起社會關注，陝西寧陝縣人民政府網站援引寧陝縣衛生健康局情況說明稱，死者田某某漢坦病毒（出血熱）核酸檢測為陽性，同乘其他人員的核酸檢測正在採集送樣。

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通報指出，3月23日凌晨4時許，山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃山東威海市龍威客運有限公司大巴車（牌號：魯K00149，共有2名司機、1名醫務人員、30名務工人員），於雲南省臨滄市孟定鎮接務工人員返回山東務工，途經寧陝縣時，隨車醫務人員發現田某某出現不適，撥打120求助電話。

當地120急救中心隨即趕到，從高速路服務區將田某某等4人接至縣醫院急診科，對田某某進行救治，對2名發熱人員和1名陪同人員按照新冠肺炎救治規範流程進行檢查。同時，對同車其他29人全部落實就地醫學觀察措施。

據知，醫學觀察是指對曾經與傳染病人或者疑似傳染病人有密切接觸的人(密切接觸者)按傳染病的最長潛伏期採取隔離措施，觀察其健康狀況，有否染病可能，以便對這些人在疾病的潛伏期和進展期內獲得及早診斷治療與救護，又可減少和避免將病原體傳播給健康人群。

通報稱，23日7時許，患者田某某救治無效死亡。經安康市疾控中心對死者及2名發熱人員和1名陪同人員首次新冠肺炎病毒核酸檢測為陰性，死者田某某漢坦病毒核酸檢測為陽性，同乘其他人員的核酸檢測正在採集送樣。目前，寧陝縣已向山東、雲南相關市縣發出了通報。

據了解，漢坦病毒是本雅病毒目的一種病毒，其引發的病症稱為漢他病、腎綜合征出血熱、流行性出血熱，為一種經由老鼠傳染給人類的致命傳染病，被列為生物性危害第四級病毒，這種病起病急，進展快，若救治不及時可引起死亡，尤其是姬鼠所攜帶的漢坦病毒感染，住院病人病死率可高達10%以上。

人感染漢坦病毒後潛伏期通常為7-14天，也偶見短至4天或長至2個月者。