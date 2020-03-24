中國官方定武漢4月8日起“解封”

繼昨日中央宣布“本土疫情傳播已基本阻斷”之後，路透社說中國疫情防控又傳出好消息：位於此次疫情中心的湖北省宣布，自3月25日零時起武漢市以外地區解除離鄂通道管控，而處於疫情風暴眼的武漢市也將在兩周後，也就是4月8日起解除“封城”。昨日中央電視台(CCTV)援引湖北衛健委副主任塗遠超稱，根據國家衛健委對“復陽”患者監測情況及專家初步研究來看 ，目前暫未發現“復陽”患者傳染人的現象，但已部署定點收治醫院對“復陽”患者進行臨床觀察。

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據路透社說，封城逾兩月武漢4月8日起“解封”，將推動分區分級有條件復工復產。

該報道稱，這距離武漢1月23日10點起開始“封城”已經過去了整整兩個月。不過中央指出“零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在”，且武漢昨日新增1例確診病例系醫生、不排除院內感染，疊加海外疫情蔓延、輸入風險愈發升高，都意味着無論防範本土疫情復燃還是境外輸入，中國都不能掉以輕心。

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部周二發布通告，從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼“綠碼”安全有序流動。

武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。而武漢市以外地區，則將從3月25日零時起解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼“綠碼”安全有序流動。至於外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼“綠碼”，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

報道稱，昨日國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議稱，當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，疫情在全球出現大流行，形勢依然複雜嚴峻，要保持清醒頭腦，決不可掉以輕心。要實行“外防輸入、內防反彈”的總體防控策略，維護好來之不易的防控成果。

武漢市衛健委稍早稱，3月23日全市新增確診病例1例，患者系省人民醫院（本部）醫生，近期在醫院上班，不排除院內感染。3月23日0-24時, 全市發熱門診接診345人次，較前日減少11人，其中首診210人。3月23日當日，全市核酸檢測10,441人。

而昨日中國國內財經媒體--財新報導稱，經向疾控部門人士確認，有關“關於國家及各省援鄂疾控工作隊暫緩離鄂的通知”屬實。報導援引中國疾控中心一位知情人表示，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面“對武漢、湖北情況暫時不放心”，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。

路透社指其中較令人擔心的是無癥狀新冠病毒感染者的情況。如果確診病例零增長勢頭能夠保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能回撤。報導援引疾控有關專家透露，“現在每天還能檢出幾例或十幾例無癥狀陽性者，還不能判斷武漢的傳播是否徹底阻斷”。

3月20日湖北省疫情防控指揮部下發上述通知，請各地新冠肺炎疫情防控指揮部協調國家及各省援鄂疾控工作隊伍暫緩離鄂，按原計畫承擔相關工作業務；離鄂時間由中央指導組防控組確定後另行通知。

不過央視新聞微博援引國家衛健委前方工作組防控組社區防控專家組長吳浩稱，不要將援鄂疾控隊暫緩撤離誤解為疫情反彈或加重。疾控隊伍是隨着各省醫療隊來的，援鄂疾控隊留在湖北的兩個任務一是做好復工復產前的相關準備、應急預案處理和消殺工作，二是對全湖北的相關醫務、行政人員進行大培訓，目的是留下一支能征善戰的疾控隊伍。

昨日中央電視台(CCTV)援引湖北衛健委副主任塗遠超稱，根據國家衛健委對“復陽”患者監測情況及專家初步研究來看 ，目前暫未發現“復陽”患者傳染人的現象，但已部署定點收治醫院對“復陽”患者進行臨床觀察，同時要求疾控部門對患者進行流行病學追蹤調查，有關科研機構對患者的樣本進行病毒培養或病毒載量監測，進一步明確“復陽”患者傳染性問題。