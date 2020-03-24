代表中國國家元首和政府 中國駐美大使沒為中國外交部發言人背書 引關注

中國駐美大使崔天凱最近接受美國媒體訪問時說，他始終認為，所謂“新冠病毒源自美軍實驗室”的想法是“瘋狂”的。外界解讀，他是在和北京外交部發言人趙立堅畫清界線，引發中國對美關係存在戰略分歧的猜疑，但也有分析認為，這是中國唱黑、白臉，這凸顯美中關係遇到什麼困境？

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據自由亞洲報道稱，中國駐美大使不幫外交部發言人背書。

該報道說，在美國主要媒體近來頻頻可見崔天凱上節目，闡述疫情當前的美中關係。作為中國的駐美代表，他總老調重彈強調合作，重申疫情是全球危機，兩國該共同應對。不過，22號，他出現在美國有線電視頻道HBO的新聞節目Axios，和美國記者史旺（Jonathan Swan）多次針鋒相對，從新疆維族集中營、中國驅逐美國記者，到中國公民記者陳秋實、方斌與李澤華因關注武漢疫情至今仍失蹤，崔天凱在回答問題時，沒有掩飾戰狼風格的強硬姿態。唯獨在新冠病毒來源上，他的答覆讓許多美國媒體都解讀成，他是在和趙立堅畫清界限。

中國駐美大使館的官網上，也公開問答實錄的中文翻譯。當美國記者問崔天凱，中國外交部的發言人趙立堅散播“病毒來源於美國實驗室”的陰謀論。崔天凱的回答與趙立堅的說法明顯不同。崔天凱說，“對於這個問題，當然我們最終要找到答案，揭開病毒的來源，但這是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測對任何人都沒有好處，而且非常有害。”當記者追問他，中國外交部發言人傳播陰謀論，有證據嗎？崔天凱則說，你應該去問他。崔天凱說，他自己在美國是代表中國國家元首和政府，不代表某個個人；當記者追問崔天凱，是他、還是趙立堅代表中國政府發聲時？崔天凱重申自己是中國駐美大使之外，還說他無法、也沒有責任解釋所有人的觀點。

自由亞洲指趙崔或分唱黑白臉 ，專家李偉東認為：中國外交策略更成熟。

該報道稱，中國外交部怎麼有意見不同的兩種基調？在美國的中國戰略分析雜誌社社長李偉東告訴自由亞洲電台，他不認為這顯示外交部有兩個司令部，“總司令始終只有一個”，而中國外交體系鷹派與鴿派並用，美國反而要對中國真正的意圖與更趨成熟的外交策略，更加留心。