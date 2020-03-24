大陸傳媒自我踢爆一對中國夫婦乃意大利首例確診者

中國大陸除了企圖將病毒源頭歸咎美國之外，網上小道消息亦紛紛引述意大利一名專家指武漢肺炎傳播或早於中國之說，似乎進一步為中國開脫責任，但根據大陸新浪網23日一段視頻新聞卻披露，意大利首例確診個案，其實乃當地一對中國夫婦，並且指他們兩人住院49日之後已經康復。新聞間接承認，意大利目前一發不可收拾的疫情，乃有拜這對中國夫婦之賜。

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新浪網23日轉載一段由內媒《封面新聞》製作的新聞短片指，本月19日，意大利首宗武漢肺炎病例、來自湖北武漢的一對夫婦，住院49天後出院，其中一人更是華中師大某學院院長。短片中，該對來自湖北武漢的夫婦在意大利醫護人員協助下，登上救護車。其中，女的還向在場人士用英文高呼：“你們救了我們的命，我愛這醫院愛意大利！”

根據短片的字幕描述，該對夫妻離開傳染病醫院後，將轉到羅馬市內普通醫院隔離觀察。由於妻子病情較重，故需要休養及隔離較長時間。

意大利的英文媒體則指，該對分別66及67歲的中國籍夫妻，是意大利首宗確診武漢肺炎的病例，兩人在1月30日因在羅馬中部一間酒店感不適，而被送到當地醫院治療並確診。隨後，意大利總理宣布，暫停所有來往中國的航班。直至2月20日，一名38歲意大利男子在該國北部地區確診，意大利當局才意識到疫情嚴峻，逐漸採取更多強制措施防止疫情散播。

中國半官方新聞機構身份的香港中通社，本月20日曾引述外媒報道，意大利知名醫學專家朱塞佩·雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）表示，曾聽到來自醫生的消息指，他們記得見過這種奇怪的肺炎，非常嚴重，特別是在老年人中，“在（去年）12月甚至11月時”。“這意味着在我們知道中國疫情爆發之前，病毒至少就已經在意大利的倫巴第北部地區傳播起來了。”雷穆齊指出，“你根本不可能去與你並不知道存在的東西搏鬥。”

這則報道隨後被不少大陸媒體轉載，而大陸網民及香港“親共”社群亦如獲至寶，不斷將這個意大利早於中國爆發武漢肺炎的消息傳開，怎料有關報道卻被指扭曲了原文意思。香港國際關係學者沈旭暉23日在個人facebook上，引用外媒的相關報道，直指雷穆齊的意思其實是，在中國的武漢肺炎疫情被公布之前，一種奇怪的致命肺炎可能已經在意大利出現，暗示中國隱瞞早期疫情，才令疫情失控。