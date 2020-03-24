戰勝新冠病毒，打贏地緣政治之戰

在新冠疫情的重擊下遭遇不幸的意大利，吸引了一些大國的人道救援。俄羅斯與中國紛紛派出病毒專家與消毒物資協助意大利共戰疫情。《世界報》發表社評文章，專門剖析了莫斯科與北京人道救援行動背後的政治考量。

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該報社評指出：莫斯科與北京向意大利提供人道援助，並大力進行宣揚以重新打造人道救援形象。對布魯塞爾而言，提供經濟救援固然重要，但是保住此一陣地，則更是當務之急。

中國率先向意大利伸出救援之手。3月14日，意大利病患及死亡人數急劇上升之際，中國紅十字會一架滿載呼吸機及20萬隻口罩的飛機降落在羅馬，隨機抵達的，還有中國紅十字會副會長以及數名曾在武漢參與救治病患的醫生。飛機隨後前往米蘭，受到當地熱情接待。中國媒體對此進行了大量報道，相關消息得以在全球範圍傳播。更被意大利外長視為個人成就。

2019年，意大利與北京簽署了 新絲綢之路諒解備忘錄,從而成為加入新絲綢之路的第一個七國集團國家。

俄羅斯緊隨中國而至。根據俄羅斯總統普京親自下達的指令，3月22日起，九架軍機先後抵達意大利首都羅馬西南部的普拉提卡迪-馬雷空軍基地。

軍機上除載有口罩，手套，呼吸機以及診斷和移動消毒設備之外，還有上百名極其優秀的軍事醫療專家，病毒學家和流行病專家。意大利外長迪馬約再次面對媒體，向俄羅斯，俄羅斯總統普京以及俄羅斯政府大表謝意，相關畫面傳遍全球。為了表示善意，古巴也向意大利派出一支由52名醫生和護士組成的醫療隊。

《世界報》社評指出：這些充滿互助精神的舉措深受歡迎。人們更希望看到運送醫療設備的俄羅斯軍機，而不是正在轟炸敘利亞醫院的俄羅斯軍機。但是，在大流行病猖獗的今日，利用軍機來達到宣傳的目的，則不難看出，地緣政治沒有疆界。尤其是意大利外長多次含蓄地表示：意大利真正的朋友不再是傳統歐洲盟國，盟國間的友誼已在2015年的移民危機中破損。而在本次新冠病毒危機中，奧地利關閉邊境，以及柏林和巴黎決定限制口罩等醫療用品的出口措施的種種做法，進一步加深了這種印象。

然而，周一德國宣布將在該國醫院接收救治意大利病患。更重要地是，歐盟也在上周採取了空前的救助行動，幫助包括意大利在內的疫情國家支撐經濟，資金總額遠遠超出俄羅斯與中國的援助。

該報最後指出：如果歐洲國家沒有能夠在與新冠疫情作鬥爭中表現出充分的團結一致，那麼，則必須在經濟領域相互支持，包括在疫情之後的繼續支持。