新一輪風暴 霹靂布袋戲躺槍獲控“台獨”

霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書表示，看到有“冠”字的網友會聯想到“新冠病毒”，“還是叫‘武漢病毒’好了”。遭中國網友截圖獵巫，後續演變成舉報霹靂布袋戲“台獨”。

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據中央社今天報道說，操偶師稱武漢病毒惹禍，霹靂布袋戲遭舉報台獨。

霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書表示，提及“武漢病毒”，遭中國網友截圖獵巫。

該報道說，霹靂布袋戲一名操偶師日前在臉書（Facebook）表示，“每次看到按贊的臉友，名字有‘冠’字的都會想到‘新冠病毒’”，“還是叫‘武漢病毒’好了”。不料今天遭到中國網友截圖，並標記霹靂布袋戲官方微博要求解釋。

中國網友不僅針對該名霹靂布袋戲操偶師獵巫，甚至對母公司“霹靂國際多媒體股份有限公司”陸續起底，挖出該公司過往的會議簡報及董事長黃強華指“台灣本身就是一個多元融合的一個國家”的受訪畫面，並截圖指稱霹靂布袋戲為“台獨”。

該報道稱，霹靂布袋戲中國大陸粉絲創立的微博“吞雪糖渣辦事處”也在下午發表聲明稱“堅決維護祖國的領土主權神聖不容分割”，表示要將自發的活動延期或取消，並稱後續發展“將視霹靂官方表態與處理而定”。

此外，中國遊戲公司“疊紙遊戲”也在其製作的“閃耀暖暖”遊戲官方微博發表聲明稱，“疊紙遊戲作為一家中國企業，我們始終堅持‘一個中國’原則，堅決反對分裂兩岸，堅決維護國家領土完整”，表示終止與霹靂布袋戲的合作。