新冠肺炎未了 專家又警告“10倍”厲害結核病

中國持續對抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，上海感染科權威張文宏提出新的警訊，不能忽視結核病依然存在。他進一步解釋，中國每年結核病發病數是86萬人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民眾千萬不能掉以輕心。3月24日是世界防治結核病日。

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據東森新聞今天報道說，專家再警示..小心結核病！感染患者是新冠肺炎的“10倍”。

新冠疫情爆發後，張文宏多次分析病毒走勢，大膽批評時事，日前還預測，“如果意大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，今年夏天疫情不會結束，跨年風險越來越大。”引起非常多人關注。該報道說，據了解，張文宏是復旦大學附屬華山醫院感染科主任，華山感染科非常知名，連續九年在中國醫院排行榜“感染學科第一。”因此，張文宏的發言被外界視為重要指標之一，甚至封他是第二個鐘南山。

正好，今24日就是世界防治結核病日，張文宏再次提出警示，“當前中國結核病流行形勢仍然嚴峻，是全球30個結核病高負擔國家之一，位居全球第2位。”

該報道引述中國官方的澎派新聞指出，中國國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部、科技部、民政部、財政部、國務院扶貧辦、國家醫保局等8部門聯合印發了《遏制結核病行動計畫(2019—2022年)》，到2020年，中國肺結核發病率要下降到55/10萬以下，死亡率維持在較低水準(3/10萬以下)。在醫院工作，咳嗽、咳痰兩周以上的患者，必須開展結核病篩查。