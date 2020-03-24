中國微信二湘的十一維空間 今天 發布方方3月24日武漢日記。方方寫道，設若有人想輕鬆勾掉這一筆，我想那也絕不可能。我就是一個字一個字寫，也要把他們寫上歷史的恥辱柱。

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方方日記完結篇：那美好的仗我已經打過了（3月24日）

文／方方

封城第62天。也是我的記錄的第60篇，說是終篇也可以吧。

很巧，今天看到通告：武漢以外地區，已經全部解封，憑綠碼可以自由行動。而武漢市，將在4月8日解封。武漢很快就會重新變得生機勃勃。我原說記錄到開城，就終止。後來發現開城並不像封城那樣是一個緊急行動。它將是一個緩慢的過程，一個部分一個區域地開封。所以，我想，我完全可以在疫情緩解下來，大家開始進入工作時終止。跟朋友們也都說了這一想法，大家幾乎全都支持。由此，也經歷了從54篇，延長到60篇的過程。意想不到的是，這最後一篇，竟與開城通知同步，真是很值得紀念。也就是說，我的記錄，從初一開始，一直寫到開城通知下達的那天，很完整。我大哥在3月14日根據確診人數和每天減少的人數做了個計算，他認為武漢4月8日可以解封。沒想到，他居然算準了。大哥自己也很高興，說“我的粗糙模型居然猜中武漢解封日”。

今天中午天還很明亮，下午突然暗了下來，還下了一點雨。阿姨發信息說，她可能明天回到武漢。我的心頭頓時一松。阿姨做飯的手藝不錯，以前同事經常跑到我家來蹭飯，待市內可以自由流動時，估計他們蹭飯的時候又快到來，我自己的艱難日子也終將結束。

關於廣西梁護士一事，今天我必須要作一個清楚的說明。昨晚在寫記錄時，我收到醫生朋友的信息，這信息，也是他的朋友中間相傳的。這是一張圖片，上面分段寫着：“廣西那位暈倒的護士今晚在我們醫院走了。也是媽媽的女兒，只有28歲。再也回不去的逆行者，真的是為武漢拼過命。” 醫生朋友感慨萬千，我也很難過。此前，女護士急救的事，很多媒體都給予過報道。為了確保這個信息準確無誤，我將此圖片轉給了協和醫院一位大咖醫生，請他確認。他給我回復是：“腦死亡，很不幸”。想來是我的醫學知識太缺乏，我以為針對我的詢問這是一個確定的回答。便覺得梁護士不能這樣悄無聲息而去，這件事應該記錄下來，以讓人們永遠記住她，於是寫進了昨天的日記。今天很多人對此提出質疑，網上也有闢謠消息，下午我再次向兩位醫生詢問。倆醫生都對我作了一番帶專業性的講解，然後態度幾乎相同，說那就還是道個歉吧。我想，也是。所以，在這裡向所有讀者表示真誠歉意，更要向梁護士家人表示真誠歉意。這也說明，梁護士的生命，是我們所有人都很關心的事。正像短信中所說“她是為武漢拼過命”的人。希望她有朝一日，能醒過來，我和我的醫生朋友都會一直關注她的一切。也感謝大家對我的提醒。

昨天，有朋友傳來一篇文章，說是有人喊話你，請你“去參與武漢市民聯署，證明你不是一條美狗”。看這標題，覺得低幼和惡俗到令人啼笑皆非的地步。撰文者的名字，我就不提了吧，聽說是博士，真不知這書是怎麼讀過來的。有點好奇此人的本科學歷是不是也在北大，或者，有沒有讀過本科？按說，只要讀過本科，品位都不至於低至如此。文章還沒來得及看，就又聽說，官方已找署名者談話了，這項行動被制止。朋友笑道：你沒機會證明了。其實，我到現在還沒有完全弄清楚到底怎麼回事。

非常有意思的是，中美政客們在相互指責對方，懟得來勁時，而中美的醫生們卻聯合了起來，他們在商量怎樣拯救病人，討論用哪些藥物對於降低死亡率確實有效，哪種治療方式更好。也談怎樣防護、怎樣隔離之類的話題。在武漢疫情緊張時，華人掃空貨架上的口罩，捐贈回國，而此刻的美國醫生，卻遭遇到口罩和其他防護物資的缺乏。有華人朋友說，我心裡覺得好對不起他們。而醫生們，亦在討論怎樣解決這個問題。這些醫生，不帶政治偏見，沒有國別意識，彼此請教經驗，相互提供線索。你能感受到的，就是醫者的仁心大愛：這是對人類的愛，對人的愛。我心想，職業不同，果然看事物的角度和做事情的方式，也都完全不同。我喜歡這些醫生的職業精神和心理狀態。

儘管今天是最後一篇，但並不是意味着以後我什麼都不寫。我的微博仍然是我的平台，我依然會像以前一樣，在微博上表達我的觀點。而敦促追責的事，我也不會放棄。很多人在留言中表示，官方不可能追責，這件事看不到希望。官方最終是否追責，我也不知道。但是，無論官方怎樣想，作為被封在家兩個多月的武漢市民，作為親歷親見了武漢悲慘時日的見證人，我們有責任有義務為那些枉死者討公道。是誰的錯誤誰的責任，就將由誰自己承擔起來。如果我們放棄追責，如果我們將這一段日子遺忘，如果有一天我們連常凱的絕望都不記得了，那麼，我想說：武漢人，你們背負的不僅僅是災難，你們還將背負恥辱。忘卻的恥辱！設若有人想輕鬆勾掉這一筆，我想那也絕不可能。我就是一個字一個字寫，也要把他們寫上歷史的恥辱柱。

特別想要感謝那些天天圍攻我的極左分子。沒有他們的激勵，像我這樣懶散的人，或許早就不寫了，也或許三天打漁兩天曬網，寫不了這許多。而我這樣的信手拈來的記錄，又會有多少人去看呢？尤其讓我高興的是，他們此番對我的攻擊，幾乎拼出了全部家底。集結了他們所有的隊伍，差不多每個人都寫了文章。但是讀者們看到的是什麼？看到了他們混亂的邏輯，畸形的思想，扭曲的觀點，低劣的文字以及下等的人品。總之，他們天天揭自己的短，天天展示自己變態的價值觀。人們此刻方恍然：啊？原來這些極左大V是這樣的！

是的，這就是他們的真實面目，那個給我寫信的高中生的文字和思想水平，大約就是他們的最高水平了。其實早就有人對極左有過非常精準的概括，網上應該還能查到。這些年來，極左儘管水平低劣，可他們就像新冠病毒一樣，一點點傳染我們的社會，尤其他們好在官員們的鞍前馬後活動，以最快速度傳染給眾多官員。那些病毒的感染者，反過來，成為他們的庇護人，助力他們一天天坐大。大到囂張無比的程度，大到有如黑社會的架構，整個網絡，可任由他們呼風喚雨，隨意凌辱意見不合者。正因為此，我要一次又一次地說：極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。

另外，最後一篇，我自然要說幾句感謝話。謝謝那麼多讀者的支持和鼓勵。無數的留言和文章，都讓我感到：哦，原來這麼多人和我想法一樣。原來我的背後並非空空蕩蕩，而是有一架又一架大山。另外也要感謝二湘，是她在我微博被封時，給我提供了最大幫助。沒有二湘，我的日記恐怕也難以記錄下去。此外，還要感謝財新和今日頭條，他們亦是在我無處發文時，及時地給我提供平台。這些幫助，從另一個角度，也給了我莫大的心理安慰。使我在這些日子裡，從未覺得孤單。

那美好的仗我已經打過了；

當跑的路我已經跑盡了；

所信的道我已經守住了。

方方，一個時代的記錄者，述說文學的力量與個人記錄，為60篇武漢日記畫上一個句號：

中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。