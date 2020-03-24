紐時指中共高層罕見不一致外漏? 中國駐美大使反駁外交部發言人“病毒來自美國”論

中國駐美大使反駁外交部發言人“病毒來自美國”論，這一言論反駁了外交部發言人趙立堅的說法，也展現出中國政府高層內罕見的觀點不一致。最近幾天，趙立堅一直在Twitter上發表毫無根據的理論，稱可能是美軍將病毒帶到了武漢，並在推文中暗示：美國正在隱瞞去年年底被誤診為流感的Covid-19病例。

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報今天報道說，中國駐美大使反駁外交部發言人“病毒來自美國”論。中國駐美國大使崔天凱在HBO接受Axios新聞網站的採訪時表示，政界人士應避免對新冠病毒的來源進行“非常有害”的推測。

紐約時報說，這一言論反駁了外交部發言人趙立堅的說法，也展現出中國政府高層內罕見的觀點不一致。最近幾天，趙立堅一直在Twitter上發表毫無根據的理論，稱可能是美軍將病毒帶到了武漢，並在推文中暗示：美國正在隱瞞去年年底被誤診為流感的Covid-19病例。

該報道稱，崔天凱在接受採訪時重申了他對在美國推廣未經證實的理論的人的批評。他說：“這是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測，因為這樣的臆測對任何人都沒有好處，而且非常有害。”

報道稱，不過，他對有關趙立堅言論的問題避而不談，他說解釋同事的觀點不是他的職責。

上個月，有關病毒來源的種種邊緣理論開始出現，當時，阿肯色州參議員湯姆•科頓宣稱這種最初在武漢出現的致命冠狀病毒是中國政府製造的。在2月接受《面向全民》的採訪時，崔天凱說這類說法是“瘋狂”的。他說，其他聲稱這種病毒來自美國軍事實驗室的傳言也同樣難以置信。