紐約中國褐皮書指新冠疫情對中國經濟的衝擊令人“瞠目結舌”

今天公布的一項民間調查顯示，中國第一季遭受的打擊令人“瞠目結舌”，因新冠疫情重創商業活動，即便企業本應復工，但情況仍在惡化。此調查由總部位於紐約的中國褐皮書國際公司完成。中國官方或尚且沒有對此調查結果做出回應。

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據路透社今天報道說，新冠疫情對中國經濟的衝擊令人“瞠目結舌”。中國褐皮書國際公司(CBB)對數以千計中國企業的調查表明，中國第一季經濟萎縮10-11%並非毫無道理。

這家總部位於紐約的諮詢公司在聲明稿中表示，即使進入3月中旬，大多數企業本應在這個時候重新開業，恢復運營，但調查中的各項指標持續惡化。

民間部門分析師正將中國經濟增長預估下調至文化大革命1976年結束以來未曾見過的低點，因為新冠疫情導致廣泛的旅行限制，並使得中國生產暫時停頓。新冠病毒在中國已造成逾3,200例死亡，超過8.1萬人感染。

據CBB指出，中國的本土感染新病例已經急遽減少，但經濟復蘇目前取決於其他因素。

據聲明稿指出，“幾周前，說中國V型復蘇並不奇怪。但隨着新冠病毒疫情迅速傳播，如今恢復常態似乎越來越難實現。” 聲明稿還指出，“即便中國能，但夥伴國卻沒有辦法--一個個的，他們陸續關閉，幾周，甚至可能幾個月。中國復蘇題材不再只是國內韌性的問題，還關乎北京無法掌控的因素。”

據CBB警告稱，全球市場似乎並未完全準備好應對中國第一季的經濟疲弱狀況。

除此之外聲明還表示，中國政府可能不願通過官方數據承認，疫情對經濟的衝擊到底有多麼嚴重。“因此投資者可能過高估計了中國的復蘇程度，以及中國可以緩衝全球經濟放緩的程度。”

據消息說，接近四分之三的受訪企業高管表示，第一季獲利下降，其中服務業受傷最重。近半數B2B企業報告第一季銷售下降超過一成。多數分析師目前預期，中國經濟在第一季將萎縮；在中國公布1月和2月的糟糕經濟活動數據後，相關預估被下修。