中國疫情本土清零 47新例均指進口染

中國國家衛生健康委員會周三公告，3月24日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例47例，均為境外輸入病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例33例，均為境外輸入病例。

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據路透社今天報道說，3月24日中國大新增新冠肺炎確診47例均為境外輸入，其中上海輸入19例。

官方的上述新增報告境外輸入確診病例47例（上海19例，北京5例，廣東5例，天津4例，福建4例，內蒙古2例，江蘇2例，四川2例，吉林1例，浙江1例，山東1例，陝西1例），較上日下降近四成。截至3月24日24時，累計報告境外輸入確診病例474例。

當日新增治癒出院病例491例，解除醫學觀察的密切接觸者1,215人，重症病例減少174例。

截至3月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4,287例（其中重症病例1,399例），累計治癒出院病例73,650例，累計死亡病例3,281例，累計報告確診病例81,218例，現有疑似病例134例。累計追蹤到密切接觸者693,223人，尚在醫學觀察的密切接觸者13,356人。

該報道稱，湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例487例（武漢472例），新增死亡病例3例（武漢2例），現有確診病例3,828例（武漢3,794例），其中重症病例1,368例（武漢1,358例）。

湖北累計治癒出院病例60,810例（武漢43,686例），累計死亡病例3,163例（武漢2,526例），累計確診病例67,801例（武漢50,006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。