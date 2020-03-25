中港防疫鬥兒戲：武漢病人醫院拒收湖北返港者竟免隔離到處蹓躂

大陸當局宣稱由於疫情已大幅緩和，新冠狀病毒原爆地湖北武漢將開始逐步解封，然而根據香港電台報道，有感染肺炎的武漢婦人由於醫院拒絕接收，相信是為了美化疫情數據，目前只能暫住酒店望天打卦；在此同時，有從湖北經過深圳灣口岸返回香港“高危”人士，不但沒有被帶往隔離營進行強制隔離，亦未獲發電子手帶，更沒有人為他進行深喉唾液測試，質疑港府的隔離檢疫太兒戲。

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香港電台引述武漢當地民眾報道，為了支持官方形勢一片大好的數據，有病人未經測試就被醫院賞以閉門羹，有當地人更形容“這不是醫學治療，而是政治治療”。

根據港台新聞英文部的報道，武漢已經關閉大概10間臨時成立的醫院，這些醫院主要功能是測試癥狀溫和的病患。但官員們聲稱由於確診數據大幅下跌，為這些病人進行測試已經沒有必要。

但報道引述一名姓萬（譯音）的武漢居民說，他的70歲的母親從醫院出院後，肺炎癥狀複發，目前只能在酒店隔離居住。萬先生說，由於他的母親之前測試屬陰性，因此沒有醫院願意收留她。他說，他目前什麼也做不了，因為封城的關係使他不能離開家居，當地的衛生官員只告訴他慢慢等。他說：“我感到非常絕望。”

類此的遭遇也發生在其他武漢民眾的身上。報道引述一個志願團體成員說，他的母親因為心臟毛病而入院，她親眼看到新冠狀病毒的病人們被醫院趕出門外。武漢居民張儀（譯音）說，這是政治需要，目的是配合官方聲稱已經沒有地方傳播的確診病患。他說：“官方數據是真是假，我相信你應該知道。這是政治治療，不是醫學治療。”

報道又引述一個名叫“丁丁”的武漢人說，他的母親因為患上武漢病毒而逝世，原因是政府未能及時在去年年底爆發時警告人民，甚至還推說沒有人傳人的證據。“丁丁”表示，他將控告政府失職。

湖北武漢確診數據“兒戲”地大幅下跌，香港的防疫工作也同樣兒戲。根據蘋果日報報道，一名由湖北返港的港人自覺高危，他在23日經深圳灣返港時，由於該口岸是政府對大陸開放的一個缺口，他固然未有被帶往隔離營進行強制隔離，亦未獲發電子手帶，更沒有人為他進行深喉唾液測試。換言之，他可以到處蹓躂自由行。

自稱從事裝修行業的這位梁先生說，今年1月中旬偕內地妻子到湖北省黃岡市探親，之後封城一直留在當地。由於他身處的黃岡市比較偏遠，沒有被特區政府的兩次包機選中接回香港。隨着大陸疫情在官方數字上顯得稍為緩和，除武漢市外，湖北省的其他省市於上周陸續解封，不論是港人或大陸人，只要有接收函（工作證明）便可向相關單位申請離開湖北省到其他省份。

前後在湖北近3個月，梁先生決意離開，他先向村委領取健康證明，再透過朋友張羅到一封深圳的接收函，於上周六（21日）晚由親戚駕私家車接送離開湖北省，並於翌日（22日）到達深圳。

坐車13個小時以及逗留一個晚上後，梁23日經深圳灣口岸返港。他自知是高危人士，已有心理準備返港後要到駿洋邨（港府指定強迫隔離的臨時住所）住一段日子。豈料，在深圳灣口岸申報自己從湖北省回來後，竟被衞生署的醫生告知可進行家居隔離，不需到隔離營。梁先生不知道新政策，當下深感愕然，即時提問：“（從湖北回來的人）可以回家隔離？”對方回覆指最近兩日的新措施，只有從武漢回港的人士才要在隔離營進行強制隔離，由湖北省省內其他城市回港的人士只需家居隔離。

梁先生也未獲分發電子追蹤手帶，只是“加了我微信”，沒有做深喉唾液測試。

梁先生坦言：“湖北（回來）風險較高，覺得特區政府隔離措施很兒戲。”現時他正乖乖地接受家居隔離，但清潔消毒物資不足，致電民政處等部門，也沒有獲得協助。