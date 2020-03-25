中美疫外戰 華春瑩3推特再反擊

繼21日與美國國務院發言人歐塔加斯在推特上交鋒之後，世界日報稱，中國外交部發言人華春瑩今（25）日凌晨再度杠上歐塔加斯，三度在推特上發文反擊美方。關於歐塔加斯與華春瑩發表推特的時間，該報道沒有確指時區。該報道沒有提及美國國務院發言人回應情況。

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據世界日報今天報道說，華春瑩再杠美國務院發言人，3度發文反嗆。該報道發自北京說，華春瑩25日凌晨再度杠上歐塔加斯，在推特上發文反擊。

報道稱，25日凌晨，歐塔加斯稱中國難堪地將美國記者驅逐，阻礙了疫情重要資訊從武漢流出。對此，華春瑩隨後在推文中表示，自2018年以來，美國已經拒發29名中國記者的簽證。3月2日，美國國務院宣布在3月13日之前，變相驅逐60名中國記者。華春瑩稱，作為反制措施，中國於3月18日宣布吊銷一些在中國的美國記者記者證。

該報道說，華春瑩隨後連發三問，美國指責中國阻礙資訊傳播，但當他們驅逐60名中國記者時，是在懼怕些什麼？他們企圖遮掩什麼？他們真的以為他們可以讓中國閉嘴，而不承擔任何後果嗎？華春瑩接着表示，一些美國官員說中國記者不是真記者，理由是他們為中共發聲。那麼我們是否也可以把為美國共和黨發聲的記者稱為假記者？華春瑩最後強調，真正的標竿是客觀和公正，而不是帶有意識形態的偏見。

該報道稱，這已經不是華春瑩首次在推特上反擊歐塔加斯了。21日晚間，歐塔加斯指責中國對外疫情公布不透明，以及要求世界審視疫情時間表，華春瑩在推特上連續發文回嗆，指謊言和誹謗不能讓美國變得偉大。面對全球性流行病，正確的做法是將公共健康置於政治之上。