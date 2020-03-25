儘管武漢將解封台灣當局堅持滯漢台胞仍采包機模式不得自行返台

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨天曾表示，湖北和武漢解除封鎖後，滯留當地的台胞，就可以和全球其他地區的台胞一樣自行返台，只要入境後居家檢疫14天即可。但這項宣布今天立即被行政院推翻，當局堅持，對當地台胞的身份註記不會取消，不能自行返台，一律搭包機或「指定航班」，台灣將繼續和陸方洽談第三波包機事宜。

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前天滯留湖北的台胞曾發出聲明，質疑兩周以來歐美等地疫情嚴重國家的台胞都可以自行搭機返台，不需被註記身分，只要入境後居家檢疫14天即可，為何僅滯留湖北武漢的台胞被台灣官方註記身分，無法轉往仍有台灣航班飛行的上海浦東等五座機場自行搭機返台？

隨後陸方宣布，湖北省今天(25日)起解封，武漢市4月8日解封，陳時中隨即表示，湖北和武漢解封後，滯留當地的台胞，返台待遇就和全球其他地區的台胞一樣，可自行返台。

但台灣行政院發言人古辣斯尤達卡(Koals Yotaka)今天轉述台灣當局的質疑，她說，中國傳出武漢將解封，但解封的定義是什麼？疫情趨緩到什麼程度？中國從未有清楚信息。

她說，昨天中國官方媒體還對外報導，任何境外的中國公民要回到北京，依然要集中隔離14天，要病毒檢測，顯示中國對疫情依然戒慎恐懼，這種狀況下，怎麼有可能讓在中國不論任何國籍的人包含台灣人以散客方式抵台，這不可能。

所以她轉述行政院的立場是，因為防疫的立場沒有改變，所以包機的立場也沒有改變，但武漢解封後可能有人會離開，如果有很特殊的個案移動到其他城市，因為台灣政府都有註記身分，任何人要搭機回台，都必須採用像「血友病童母子」搭乘「指定航班」返台的模式，以保護機上民眾。

所謂「指定航班」是指台灣的航空公司目前仍維持和大陸五座機場航線的固定航班，台灣必須有醫護人員先飛過去，做好萬全的防護措施，在上機前和返台下機後的防疫措施都須做得滴水不漏，飛行途中並與一般旅客的座位區隔離。返台後再集中送檢疫所隔離檢疫14天。

不過她說，台灣政府和對岸的談判仍是以前兩次「整機包機」為主，其他特殊個案如果援引血友病童母子返台模式，將由流行疫情指揮中心及陸委會分析。

在行政院表明態度之後，陳時中態度轉彎地說，昨天回去研究了大陸當地狀況，應該不是完全解封，而是有秩序的交通，對於復工、經濟流動放寬。仍需要觀察期，為了謹慎起見，還是有註記身分的必要。目前仍會以包機方式為主，要採取集中檢疫。

另外，湖北武漢台胞返鄉自救會會長徐正文今天表示，經過統計，滯留在湖北仍有6名孕婦和152名學童，總共158人希望透過第三架專機返台，他會把這份統計後的名單，提供給台灣官方參考。

前總統馬英九辦公室昨天呼籲，台灣官方如果無法促成第三次武漢包機，就應立即解除滯留湖北台灣人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。