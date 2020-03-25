抗疫組長李克強發聲禁為清零瞞報漏報 促防疫情再爆發

中國官方報告各地實現本地新冠肺炎疫情清零，新增病例均為境外傳入。中國國務院總理、中央應對疫情工作領導小組組長李克強強調，“各地要實事求是、公開透明發布疫情信息”，不得瞞報漏報。

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據光華網今天報道稱，新冠肺炎，不應為“零”報告而瞞報漏報，李克強促避免疫情再爆發。據李克強強調，“早發現、早報告、早隔離、早治療”的防控措施必須落實到位。

該報道引據《環球時報》消息，李克強是於周一在領導小組會議上發表上述談話。據他重申，“實事求是是指有針對性地做好防控，一旦發現疫情，第一時間進行精準管控，把病例和可能傳播的場所控制在有效範圍；公開透明就是指發現一例報告一例，不得瞞報漏報。”

李克強指出，當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，加之疫情在全球出現大流行，形勢依然複雜嚴峻。

他也提及，國內外流行病學專家通過建立各類數據模型，對疫情走勢進行科學研判，普遍認為，此次疫情不大可能像當年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）那樣突然消失。李克強說，“從當前疫情形勢看，國內外專家們的分析是有科學依據的。因此，我們必須做好更加艱巨、更加持久的疫情防控思想準備。”

據李克強也強調，雖然目前國內本土疫情傳播已基本阻斷，但這並不意味着零星散發病例就不再出現。必須把‘早發現、早報告、早隔離、早治療’的防控措施落實到位，堅決遏制疫情在局部、甚至更大範圍再次爆發。