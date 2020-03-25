曾按照人大釋法DQ兩議員張舉能將成為下屆終審庭首席法官

香港特首林鄭月娥24日決定接納終審法院首席大法官馬道立的建議，待馬道立明年年初任期屆滿之後，由現任終審法院常任法官張舉能接任。各界對張舉能的評價不一，而他曾經按照人大釋法而否決梁頌恆和游蕙禎的上訴，從而使兩人喪失立法會議席，成為他最受非議的判案“污點”。

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馬道立表示他希望在明年1月11日65歲的生日之時，能夠掛冠退休。林鄭月娥表示，她已接納馬道立的建議，由現年58歲的張舉能接任。林鄭表示，張是一個極具才華的法官，擁有傑出的能力和領導才能，在司法界廣受尊重。

不過張的接任似乎各界評價不一。站在民主派的立場，如果敵人贊成的人，就代表非我族類，張舉能獲得林鄭月娥以及行政會議成員湯家驊的讚賞，顯然就是一個依附建制派的法官。

張舉能在處理同志跳街舞是否須向警方申請娛樂牌照、難民上訴酷刑聲請時當局是否須要召開口頭聆訊等案例，判詞都寫得開明和顧及小眾，惟後來根據一些法律界人士指出，張的官做得越大，他的立場變得越趨保守。張有份審理的梁頌恆游蕙禎宣誓風波一案，明確指出香港終審法院無權宣告全國人大常委會違反基本法。梁和游兩人最終因為宣誓不符基本法而失去了立法會議員的資格。

另有不具名的律師告訴蘋果日報，根據張官過往審理的案件可見，其立場保守，並不開明，擔憂由他掌舵終審法院，整個司法界的風氣會越趨保守。他坦言，張官起初主力處理司法覆核的案件，理應對人權法和公共法非常熟悉，但他先後駁回同志申請受養人簽證的上訴、以及同志公務員梁鎮罡爭取同性配偶福利的上訴，而後來有關裁決皆遭終審法院推翻，可見張官在有關事務上，仍相對保守。他指“人到高位，可能心態會轉變”，除了期望張官立場更開明外，法律界更冀望他可頂住外間壓力，捍衛香港的司法獨立。

民主黨的立法會議員塗謹申與張舉能是同校師兄弟，比張低兩屆，他以正直和公正不阿來形容對方。塗表示張是一個頗知識分子型以及學術性的人，不斷追求法理、法據，看判詞是最大的娛樂和享受。

塗又指張生活簡樸，定時返教會，對世俗事情沒甚興趣，相信他不論擔任什麼職位，只會基於“法理”來審案，不會為討好他人而扭曲一向深信的法理依據，直言：“如果要他寫一個不合心意的判詞，（相信）他真的寧願願辭職不做。”