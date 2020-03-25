楊恆均遭正式指控間諜罪 案或送最高檢

澳大利亞廣播公司（ABC）今天報道說，澳大利亞籍華裔作家、前中國情報官員楊恆均在中國遭羈押超過420天後，中國政府已正式控告楊恆均從事間諜活動。澳大利亞官方否認楊恆均從事間諜，並要求中國方面無罪釋放。

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據中央社今天報道說，澳大利亞公民楊恆均遭羈押年余，中國控告涉間諜活動。過去一年多以來，澳洲政府試圖在事件進入中國司法程序之前，將楊恆均營救回澳洲。目前澳洲政府營救任務大致失敗。楊恆均將無法避免在中國接受審判。

據澳大利亞外交部長潘恩（Marise Payne）去年8月公開批評，指楊恆均遭羈押期間受到“惡劣”（hash）的待遇。潘恩並否認楊恆均替澳大利亞政府從事情報工作。潘恩去年12月9日發表書面聲明，對於楊恆均遭羈押期間的待遇表示“不能接受”。

據潘恩寫道：“他（楊恆均）在羈押期間，遭外界隔絕的情況越來越嚴重，與家人和朋友的聯絡也受到限制，每天都被審問，有時還得戴上鐐銬接受審問。”潘恩表示：“我們（澳洲政府）已一再要求中國政府解釋，楊博士（楊恆均）到底被指控的罪名是什麼。我們也一再提出要求，要按照國際規範，讓他獲得符合基本標準的司法、正當程序和人道對待，包括讓他和律師及家人聯絡。但中國政府一直拒絕。”

該報道說，中國政府曾向澳大利亞表明立場，要求澳政府不要介入這宗案件。中國外交部發言人耿爽於去年8月公開表示，澳大利亞政府應該要尊重中國的司法主權，不應干預中國如何處理這宗案件。

據澳大利亞廣播公司22日報道指出，楊恆均曾經於中國國家安全部擔任情報官員長達14年楊恆均是在去年1月於廣州機場遭中國當局人員帶走。被羈押長達7個月後，中國政府才正式拘捕他。

該報道稱，按照中國法律，從正式拘捕開始，案件隨即進入最長7個月的調查階段。而今年3月22日，就是調查階段期滿的日子。調查階段完畢，楊恆均仍未獲釋，案件必須隨即進入司法程序。換言之，楊恆均將難免要在中國接受審判。目前中國政府仍未清楚指出楊恆均的罪名，僅指他從事諜間活動。

該報道稱，楊恆均的代表律師莫少平表示，他在昨天（24日）收到中國當局知會，指當局已決定將楊恆均的案件移交到中國最高人民檢察院。

按照中國法律，中國最高人民檢察院在審查有關證據後，通常在一個月內，會把案件移交法院審理；但案件亦有可能需要進一步繼續調查。自從去年12月起，中國政府開始阻止澳大利亞駐中國領事館人員探望楊恆均。最近，北京執業律師莫少平也無法與楊恆均聯絡。