武漢日記完結篇 方方仍憂生者忽略死者為何而死

今天是方方武漢日記60篇結束後第一天此時刻沒有再現千千萬萬讀者翹盼。但武漢即將解封之際，被譽為“武漢良心”的作家方方，封城期間撰寫的日記連載今天停筆，她在接受陸媒專訪時表示，“很擔心活着的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉”。方方澄清這不是戰地日記，而是受難者日記，“一個個人記錄，而且是日記式的記錄，沒那麼嚇人”。

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據中央社今天報道說，武漢紀實完結，方方還憂：生者忽略死者為何而死。

湖北省武漢市去年底傳出2019冠狀病毒疾病，疫情隨即快速蔓延，當局在1月23日起宣布封城，直到昨天才宣布預計4月8日解封。方方在1月25日到3月24日整整60天，用60篇個人日記，記錄了這場歷史性的公共災難。

報道稱，財新網今天刊登與方方的電子郵件專訪。據方方在受訪時表示，本來今年的計畫是把手上的中篇小說寫完。“封城改變的是人的心情，看到武漢人慘烈如此，非常憤怒也非常悲哀”。方方表示，不知道疫情之後，這些人會不會白死。“我很擔心活着的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉”。

對於外界將她的紀實當作了解武漢疫情的視窗，方方則表示“根本不知道為什麼會如此”，並澄清這不是戰地日記，而是受難者日記，“一個個人記錄，而且是日記式的記錄，沒那麼嚇人”。她說，自己一直強調實事求是，該批評的就批評，該辯護的就辯護，“我又不是為了討得什麼人的歡心而記。把它定位在一個普通人在疫區中的記錄，就可以了”。

對於自己在日記中“提醒”湖北的知識分子“如果諂媚，也請守個度”，方方表示，“每一次災難面前，那些諂媚的詩文還少嗎？我說這話時，武漢已經很慘了，我心裡是有憤怒的…武漢這樣沉重的災難，可能有些人不明白，還要亂歌頌，所以當時就撂下了這樣一句話”。

該報道說，方方也表示，其實除了自己，武漢有很多人在記錄，知識分子中也應該有很多人在記錄。至於自己的批判文章近期頻遭攻擊，方方輕描淡寫的說，“不就是那些極左分子叫罵嗎？幾乎所有的極左分子都上陣了。那又有什麼用？他們水準實在太低了，只要不是明顯的違法，比方造謠或是構陷，根本就不用理他們，讓他們自娛自樂就是”。

方方還說，這些人寫罵她的文章，“都是要打賞了，人家是門生意，要賺錢，我跟他們囉嗦個什麼呢？斷什麼也不好斷人財路呀”。

該報道稱，被問到這次疫情對武漢人的影響，方方說，不談死者在求醫階段呼天天不應、喊地地不靈時的慘狀，“那時的絕望感我相信是非常深的”。死者已逝，但其親人尚在，他們都共同經歷過那種慘烈的時刻。

據方方表示，即便不談這些最受傷害的人，光是武漢900萬市民困守60多天，也會有內心傷害，開城後或許還會有更複雜的感受，各種後遺症恐怕都會出來，對病毒的恐懼也會遺留很久。