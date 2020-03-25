特朗普說病毒來自中國但他決定不說中國病毒了

美國有線電視新聞網（CNN）報道說，大眾新聞台（Fox News）昨天稍晚採訪美國總統他特朗普，總統特朗普受大眾訪時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為“中國病毒”（Chinese virus）。據特朗普說：“大家都知道病毒來自中國，但我決定我們不應該再在這上面大作文章了。”特朗普上周否認“中國病毒”帶有種族歧視，他當時說：“完全沒有種族歧視，病毒來自中國，我想要準確一點。”

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報報道說，特朗普接受FOX訪問：我決定不再用“中國病毒”。

該消息說，美國有線電視新聞網（CNN）指，總統特朗普24日接受大眾新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為“中國病毒”（Chinese virus）。特朗普說：“大家都知道病毒來自中國，但我決定我們不應該再在這上面大作文章了。”

據特朗普說，他不後悔曾使用“中國病毒”這個字眼，並辯解說，其他疾病也用發源地來命名。特朗普說：“病毒來自中國。”特朗普並說，他是在中國媒體指責美軍散播病毒後，才開始用這個字眼。他說，散播這個訊息的報紙是中國政府內“相當高層”的喉舌。

世界日報說，CNN之前報道，中國外交部發言人趙立堅提出美軍把病毒帶到武漢的陰謀論。

特朗普是在23日推文表示新冠病毒在美國傳播，不是亞裔美國人的錯之後，做此改變。越來越多亞裔美國人遭到種族和仇外攻擊。特朗普曾首度推文：病毒傳播 非亞裔的錯，亞裔美國人很棒。

據特朗普上周否認“中國病毒”帶有種族歧視，他當時說：“完全沒有種族歧視，病毒來自中國，我想要準確一點。”

CNN在報道中指出，CNN在諮詢醫學專家，並接到世界衛生組織（WHO）的指導原則後，認為“中國病毒”名稱不準確，而且是一種污名化。