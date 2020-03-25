瑞士時報：假如世衛組織當初傾聽台灣

瑞士主流報紙“時報”《Le temps》日前刊文指出，面對SARS-CoV-2疫情，台灣是第一個採取措施和拉響警報的國家。可是台灣被北京和聯合國排斥，沒人聽台灣當局發出的警報。

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據瑞士“時報”《Le temps》3月21日刊文指出，沒有世界衛生組織（WHO），我們可以更好擺脫這場瘟疫嗎？台灣的經驗暗示，沒有世衛組織，能做的更好。

據該文作者Frederic Koller寫到，自2016年以來，世衛組織在北京的壓力下，與台灣幾乎沒有任何接觸。但台灣卻是全球疫情最輕的地方之一，有100多個確診病例，其中一例死亡。而台灣經濟與中國大陸聯繫緊密，數十萬台灣人在大陸工作。那麼，台灣是怎樣避免最壞情況的？

台北是第一個對武漢疫情採取行動的國家。台灣在中國和世衛組織拉響“人傳人”警報之前3個星期就開始行動。與北京相反的是，台北聽到了武漢醫生們發出的警報，並立即開始對來自武漢的旅客進行檢疫。

台灣iaoshan在2003年薩斯期間曾是中國境外主要受害區之一，37人死於薩斯。那次創傷促使台北當局重建衛生警報系統。擁有2300萬居民的台灣學會了戒備。

據該報道說，台灣從今年1月1日開始為疫情來襲做準備。1月21日台灣出現第一個確診病例後，台北立即啟動中央疫情指揮中心，協調政府行動。台灣衛生部每日召開新聞發布會。

台北當局的抗疫戰略清晰：預防，信息，透明，檢測，隔離疑似病例，生產防護用品，科研。

據台灣外交官表示，台灣被排斥在世衛組織之外，北京拒絕給台灣冠狀病毒基因序列。幸而台灣獲得日本和美國的幫助。台灣正在測試可在15分鐘內驗出結果的檢測冠狀病毒套件。目前檢測需4小時出結果。

據該文章指出，台灣另一個不同之處是民眾對當局的高信任度：總統蔡英文剛在大選中寬鬆當選。副總統陳建仁是傳染病專家，在薩斯期間曾任台灣衛生部長。

該文說，台灣島（民主制）與北京的行為模式正相反。中國政府不向大眾告知消息，且首先查禁有關病毒的信息，直到為時已晚，發起大規模群眾動員，將疫情最嚴重地區的同胞都封閉起來。台北讓民眾自己負責任。北京對民眾採取強制措施。

中國和意大利是疫情死亡最多的國家。可是這樣的中國模式，不僅中共領導人用，世衛組織領導人也採用，且眾多科學家，包括瑞士科學家，都用它在歐洲抵抗病毒。

據該文章指，在抗擊全球疫情大流行的鬥爭中，世衛組織的作用顯然是關鍵的。各國通過位於日內瓦的世衛組織互享信息對遏止病毒擴散毫無疑問是非常重要的。但是，假如世衛組織當初願意聽台灣的聲音，聽台灣去年12月底發出的警報，與台灣分享經驗，就可能為備災意識贏得幾個星期的寶貴時間。

該文指出，北京出手壓抑武漢醫生們的聲音，壓制台灣的聲音，是不負責任的。世衛組織對台北轉達的數據保持沉默，是令人無法理解的。

而北京運作世衛組織對台灣的政治隔離，是導致全球瘟疫擴散受隔離的因果一環。

據瑞士“時報”《Le temps》該文最後指出，如果想要尋求一個適合我們社會的止病毒疫情擴散的藥方，目光應該投向台北，而不是北京。