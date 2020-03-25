疫情下麥當勞關閉24小時服務殃及香港“麥難民”

香港一群因居住環境惡劣或無家可歸者，平日均依賴24小時全天候營業的麥當勞餐廳當作夜宿首選之地，然而他們也難逃在武漢原爆目前在全球肆虐的新冠狀病毒的魔爪。美國連鎖快餐店麥當勞宣布暫停香港晚市兩星期，被稱為“麥難民”這群人士或將受到影響。

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麥當勞回覆傳媒的查詢時表示，在實施新安排期間，餐廳會如常開放，顧客可入內購買食物，但並不鼓勵顧客在餐廳用餐。公司又指理解不同人士可能因各種原因在餐廳逗留，未有提到會否要求逗留人士離開。

根據香港社區組織協會去年的調查發現，全港露宿者人數創新接近1500人。當中單是於快餐店（主要是麥當勞）留宿者接近500人，比起5年前增幅7.8倍。社協於2018年11月至2019年1月間，到訪全港109間24小時營業的快餐店，發現九龍西的“24小時快餐店無家者”冠絕全港，達四成一。

調查又發現，女性“24小時快餐店無家者”人數大幅上升，由5年前的14人上升至去年年初的72人；另外，“平均再露宿次數”持續高企至4.16次，數字於6年間增加近一半。總露宿年期亦有延長趨勢，由2017年的中位數23.4個月，增加至去年年初的27.3個月。

對於這次麥當勞宣布暫時關閉24小時營業的餐廳，社區組織幹事吳衛東感謝麥當勞“捱到現在”，“麥當勞都吃不消，政府現在應該負上一點責任”。他告訴蘋果日報，希望政府可提供臨時收容中心，否則麥難民只好遷移到公園或天橋底等較危險的地方。

據吳衛東的理解，“麥難民”認為麥當勞安全感較大，有職員和CCTV，環境亦較乾淨，而且有洗手間。他指出，部份能力許可的麥難民會購買食物或飲品，而且最遲早上7時就離開，務求不要騷擾其他食客。