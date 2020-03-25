疫情首國際峰會露面 習近平G20視頻與會

路透社今天引述中國官方消息，中國國家主席習近平將於明天在北京視頻出席二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會 此次峰會由今年G20主席國沙特主辦，將以視頻方式舉行。這將是G20史上首次舉行領導人視頻峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，習近平將出席G20視頻峰會，病毒無國界中國副外長呼籲加強團結。

該報道稱， 中國國家主席習近平將於3月26日在北京出席二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會。對此，外交部副部長馬朝旭周三接受官媒採訪時表示，病毒沒有國界，疫情面前任何國家都不能獨善其身；G20成員要加強團結，釋放共同應對挑戰的強有力信號，提振國際社會的信心。

此次峰會由今年G20主席國沙特主辦，將以視頻方式舉行。這將是G20史上首次舉行領導人視頻峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

路透社說，中國央視新聞客戶端刊登馬朝旭接受人民日報、新華社、中央電視台和中國日報社採訪的新聞稿並稱，中方期待各方加強宏觀經濟政策協調，採取必要的財政、貨幣和結構性政策，推動市場開放，確保全球供應鏈的開放、穩定、安全和順暢運行，為提振市場信心發揮建設性作用。

據中國官方消息說，據馬朝旭表示，“疫情對全球經濟產生嚴重衝擊。在確保做好防控的前提下，我國復工復產正在有序進行，為穩定全球產業鏈、供應鏈發揮重要作用。” 馬朝旭並指出，面對全球疫情快速蔓延，國際合作至關重要。中方及時向有困難的國家提供力所能及的幫助，並與各方分享經驗，提供急需的醫療物資，為各國來華採購提供便利。希望G20成員相互幫助，密切配合，共同維護國際公共衛生安全。

路透社說，全球20個最大經濟體的財長和央行行長們周一同意制定一項“行動計畫”，以應對冠狀病毒大流行，但他們沒有提供具體細節。G20秘書處在財經官員召開了近兩個小時的視頻會議後發布了這一聲明，試圖避免外界對全球“消防站”在應對不斷惡化的危機方面行動遲緩的批評。