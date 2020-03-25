美國3大報呼籲收回驅逐令 中國發言人說：去向美方申訴

被中國下令驅逐的美國紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報高層聯名發表公開信，要求中國撤回決定。但中國外交部發言人耿爽今天回應，此事的責任不在中方，有什麼意見應當向美國政府申訴。

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據中央社今天報道說，3大美媒籲中國撤回驅逐令，北京稱：去向美方申訴。中國外交部星期三下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

據耿爽聲稱，他還未看過這封公開信，但中方日前“對有關美國媒體採取的措施”，完全是對近年來美方“無理打壓中國媒體駐美機構”做出的“必要反制，屬於正當合理防衛”。耿爽宣稱，造成當前局面的起因和責任“都不在中方”。如果哪家美國媒體，包括這3家媒體有什麼意見，“應當向美國政府去申訴”。

據耿爽又說，若要中方重新考慮這一決定，當務之急是美方“立即改弦更張、改正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理設限”。

該報道稱，這封由紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報高層主管聯合署名的公開信，除要求中國撤回這項驅逐令外，並指在全球正抗擊新冠肺炎疫情時，中國政府的這項舉動“魯莽且具有破壞性”。信中提到，中國這一決定是對美國政府近期驅逐行動的報復，“我們在任何情況下都會抗議”。而媒體是美中兩國政府外交爭端的“附帶損害”，在一個如此危急的時刻，此舉可能會讓世界無從獲得一些至關重要的訊息。