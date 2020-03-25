美媒稱平頭百姓紅二代大亨無處躲 任志強傳遭列重案

據美國之音今天報道稱，中國從平頭百姓到紅二代大亨，誰能躲過思想警察來敲門？新冠病毒疫情期間，中國當局對網絡信息的封鎖越來越嚴，因言獲罪的人也越來越多。 用一位網民的話說，“ 幾乎每天都有朋友被帶走、失聯、拘留、喝茶”。在眾多受到打壓的異見者中，近日，中共紅二代、地產大亨任志強的被失蹤引發廣泛關注。報道透露，任志強本人目前被當局留置，政府將此定為重案。

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據美國之音今天報道說，從平頭百姓到紅二代大亨，誰能躲過思想警察來敲門？新冠病毒疫情期間，中國當局對網絡信息的封鎖越來越嚴，因言獲罪的人也越來越多。 用一位網民的話說，“ 幾乎每天都有朋友被帶走、失聯、拘留、喝茶”。

報道引據非政府組織“中國人權捍衛者”（CHRD）說，截至3月12日，僅中國官媒報道的全國因傳播疫情信息受罰的案件就有5511起。他們中大多數被行政拘留3-15天並強迫認罪，一些人還受到行政罰款、口頭警告、教育訓誡和刑事拘留。在該組織收集到的452個因“散布謠言”而受罰的網民案例中，年齡最小的只有15歲。

“很多人並不覺得自己發表了什麼政治言論、危險言論。他們甚至沒有意識到自己可能會惹上麻煩，然後就有人來敲他們的門了，”美國自由之家高級研究員莎拉·庫克（Sarah Cook）對美國之音說。庫克認為，在這場疫情中，打壓異見者仍然是中國共產黨的要務。北京把這場公共健康危機當成了一場政治危機。

該報道稱，在眾多受到打壓的異見者中，近日，中共紅二代、地產大亨任志強的被失蹤引發廣泛關注。

現年69歲的任志強人稱“任大炮”，曾多次直言不諱地批評中國共產黨。 本月初，他再度開炮，在一篇措辭犀利的文章中抨擊北京當局掩蓋疫情真相，不點名地把習近平稱作“一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”。任志強的多位友人證實，他於3月12日被當局帶走。

報道說，一位要求匿名的消息人士對美國之音說，任志強起初在一個小圈子裡分享了這篇文章。小圈子的成員都是與他一道參與環保活動的民營企業家。這位消息人士說，他與任志強有多位共同朋友。他告訴美國之音：“他大概跟11個人分享了，可能有些人沒有這個政治意識，就把它傳出去了。有的人就來問他，這是不是你寫的？他敢作敢當，說是我寫的，就引發了後面一連串的事。”

這位消息人士還向美國之音透露，任志強的大兒子、秘書也被抓了。他的妹妹及家人都會受到影響。 任志強本人目前被當局留置，政府將此定為重案，“任何人不得插手，不能介入，不能求情，可能也包括王岐山。”

中國國家副主席王岐山曾是任志強的中學輔導員，二人關係密切。許多政治觀察人士注意到，王岐山自疫情爆發以來一直沒有露面，也沒有出席習近平“親自部署、親自指揮”的17萬人大會。

據該報道稱，“王岐山在某種程度上已經靠邊站了，他對習近平沒有什麼制衡，”這位消息人士說。“從民間和黨內的反應來看，大家是普遍的同情，但是站出來講話的人寥寥無幾。”“現在任志強基本變成了刀板上的一塊肉，”他說。

任志強的朋友、中國女企業家王瑛是在他失聯後少數為之呼籲的人之一。美國之音上周與她取得聯繫時，她說，任志強的案子“沒有進展”，“現在恐怕誰發聲都夠嗆”。據王瑛說，“國內控制傳播的手段都上來了。無論是恐嚇還是實控都很有效。對家屬的控制也很有效。”

據瑞典人權活動家彼得·達林（Peter Dahlin）說，“這是一種非常有效的政治恐怖主義，你會害怕，”他說。“你的同事、朋友、伴侶也會成為這種恐怖主義的目標。”