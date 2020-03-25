香港疫情專家警告 新冠患者發病首周唾液最毒

香港大學等機構在學術期刊《柳葉刀•傳染病》刊文指出，新型冠狀病毒肺炎患者的唾液病毒載量，在癥狀出現後的第一周最高，之後隨時間下降。與嚴重急性呼吸綜合征（SARS）不同，新冠肺炎患者在初期具有最高的病毒載量，可以解釋新冠肺炎快速傳播的特性。

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據世界日報今天報道說，香港學術期刊指：新冠患者發病首周唾液最毒。該消息引述研究發現，新冠病毒感染者在癥狀出現時病毒載量高，顯示該病毒易於傳播。

該報道引述中國官方的澎湃新聞消息，《柳葉刀•傳染病》的刊文作者指出，三分之一新冠肺炎患者的口咽後（深喉）唾液樣本在20天或更長時間內仍能檢測到病毒RNA，儘管其抗新冠病毒表面和內部蛋白的抗體已經形成。病毒峰值載量與年齡呈正相關，血清抗體水準與臨床嚴重程度無關。大多數患者在癥狀出現後第10天或10天後，出現抗體反應。

據作者認為，此一發現強調對高風險個體嚴格控制感染，和早期使用有效抗病毒藥物的重要性。

該報道稱，新加坡研究人員之前也有類似發現。新加坡《聯合早報》3月2日報導，新加坡科研人員針對本地新冠肺炎患者的研究發現，患者發病初期癥狀雖然輕微，但卻是體內病毒量最多的階段，隨着癥狀發展病毒量逐漸減少，這意味患者體內病毒量與癥狀嚴重度並不呈正相關。

上述香港大學的最新研究，是由香港大學李嘉誠醫學院、香港大學深圳醫院臨床微生物學與感染控制系等機構共同完成，責任作者是香港大學深圳醫院臨床微生物學與感染控制系Kwok-Yung Yuen博士。

作者還指出，新冠病毒載量與流感病毒載量相似，均在癥狀發作前後達到高峰。而SARS冠狀和MERS冠狀病毒的病毒載量分別在癥狀發作後10天左右和第2周才達高峰。作者認為，新冠病毒感染者在癥狀出現時病毒載量高，顯示該病毒易於傳播，即使患者的癥狀相對較輕。此一發現可以解釋在社區和衛生保健環境中，出現的有效人際傳播。