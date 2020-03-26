新冠病毒蔓延全世界，如何對疫情追責是海內外輿論的關注焦點，中國網絡近日盛傳一份要求中國衛健委公開有關新冠疫情的十大信息的公開申請，申請人署名為上海華東師範大學法學院教授胡雪梅，據華東師大網站介紹，胡雪梅教授為上海市“曙光”學者。曾經出版多本學術著作，獲得省部級科研成果獎。

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根據網絡傳播的公開資料，胡雪梅教授表示為了搞清楚事實真相，不被虛假信息所左右，她首次登陸國家衛生健康委員會的網站要求信息公開，遞交了申請公開信息的表格，因為網站要求每一張表格只能遞交一個要求，所以她遞交了十個表格，總共提出了十大申請。這十大申請包括：2020年1月12日，香港大學袁國勇團隊在香港大學深圳醫院確診了首例人傳人病例並且於當日通知了深圳以及廣東省相關機構，該消息是否屬實。如果屬實，能否公布首例病人的檢測報告？另外，要求公開的信息還包括，媒體報道說自從1月3日至2月3日，中國疾控中心三十次向美國通報武漢疫情及防控措施，該消息是否屬實？如屬實，申請獲得通報的內容。

其他要求公開的內容還包括王廣發獲得疫情防控個人榮譽稱號的依據是什麼，以及武漢衛生健康委員會去年12月31日公布的27位最早確診病例的消息，他們與華南海鮮市場之間的關聯。

公開信還表示，按照中國《政府消息公開條列》第33條，申請人應該在遞交申請之後二十天內獲得回復。申請日期為3月13日。

上海華東師大法學院教授提出新冠疫情信息公開申請 2020年3月13日 © 網絡

不過，該消息還有待於進一步確認，本台已致函胡教授求情核實，尚未收到迴音。有網民擔心胡教授或將同陳秋實，方斌等人一樣被消失。