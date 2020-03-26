中國命各校加強新時代勞動教育 培養擔當民族復興大任新人

中共中央、中國國務院3月26號發表意見，要求以“習近平新時代中國特色社會主義思想”為指導，全面貫徹黨的教育方針，把勞動教育納入”人才培養全過程”，全面加強中國各級學校“勞動教育”，包括在大中小學設立“勞動教育必修課程”，將“勞動素養”作為升學參考依據，牢固樹立“勞動最光榮”觀念，構建‘德智體美勞’全面培養的教育體系”。

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根據中共中央國務院20日發布《關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》，要求在大中小學設立勞動教育必修課程。中小學勞動教育課每周不少於1課時。具體來看，學校要對學生每天課外校外勞動時間作出規定。勞動素養將成為高一級學校錄取參考依據。

意見基本原則中更強調，要堅持黨的領導，圍繞培養擔當民族復興大任的時代新人，着力提升學生綜合素質，促進學生全面發展、健康成長。把准勞動教育價值取向，引導學生樹立正確的勞動觀，崇尚勞動、尊重勞動，增強對勞動人民的感情，報效國家，奉獻社會。

普通高等學校要明確勞動教育主要依託課程，其中本科階段不少於32學時。大中小學每學年設立勞動周，可在學年內或寒暑假自主安排，以集體勞動為主。文件指出，根據需要明確教學目標、活動設計、考核評價、安全保護等勞動教育要求。家庭要鼓勵孩子掌握洗衣做飯等必要家務勞動技能，每年有針對地學會1至2項生活技能。

官媒新華社報導稱，這項針對加強新時代大中小學勞動教育的意見，是為“構建‘德智體美勞’全面培養的教育體系”而提出。

這項意見指出，近年來中國一些青少年中出現了“不珍惜勞動成果、不想勞動、不會勞動“的現象，勞動的獨特育人價值在一定程度上被忽視，勞動教育正被淡化、弱化，全黨、全社會必須對此高度重視。

意見還要求，要以“習近平新時代中國特色社會主義思想”為指導，全面貫徹黨的教育方針，把勞動教育納入”人才培養全過程”，貫通大中小學，貫穿家庭、學校、社會各方面，與德、智、體、美育相融合，促進學生形成 “正確的世界觀、人生觀、價值觀”。

意見提出，要“全面構建體現時代特徵“的勞動教育體系，把握勞動教育基本內涵，明確勞動教育總體目標，牢固樹立 “勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大

、勞動最美麗”的觀念。

這項意見明確提出，要設置勞動教育課程，在大中小學設立勞動教育必修課程。確定勞動教育內容要求，針對不同學段、類型的學生特點，以“日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動”為主要內容，開展勞動教育。 同時健全“勞動素養評價”制度，把評價結果作為衡量學生全面發展情況的重要內容，作為評優評先的重要參考和畢業依據，作為“高一級學校錄取的重要參考或依據”。

意見說，要鼓勵尖端企業，為學生體驗現代科技條件下的勞動實踐新形態、新方式提供支持。並支持學生深入城鄉社區、福利院和公共場所等參加志願服務，開展公益勞動，參與社區治理。

中央社評論指出，“勞動教育”曾是中共建政頭30年間，在各級學校頗為重視的教育環節，一些地區甚至經常排定學生在校內外進行“義務勞動”。