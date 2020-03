中國或傾力消滅武漢肺炎詞 涉清刪舊日官報遺跡包括英文稿

中央社引據推特網友發文,中國官方媒體已竄改過往的網絡英文報導,“武漢肺炎”這個舉世皆知的名詞,已被修改為“與冠狀病毒相關的不明肺炎”。

該報道稱,今天在中國兩大社群媒體微信、微博搜尋“武漢肺炎”,除了少數海外名人仍使用這個名詞因而引發中國官方抗議、大陸網友反彈的報導外,也已搜尋不到任何以此稱呼疫情的陸媒報導。

消息指推特帳號“LIFETIME 視界”25日晚間發文指出,中共正開始大規模“修改”武漢肺炎疫情歷史。近日環球時報英文網站偷偷將1月18日的報導中“武漢肺炎”改成“不明與冠狀病毒相關的肺炎”,被網友抓包。

文章並附上這篇環時英文報導的截圖顯示,修改前的標題是Wuhan pneumonia: China confirms 4 new cases,2 deaths(武漢肺炎:中國證實新增4例,2人死亡)。修改後,武漢肺炎已被改為Novel coronavirus-related pneumonia(與冠狀病毒相關的不明肺炎)。

還有網友也在其下發表兩張截圖,顯示中國官媒新華網1月22日發表的一篇英文新聞報導,標題的武漢病毒(Wuhan virus),也已被刪除。

該報道稱,中國官媒雖然竄改過往的新聞報導,但仍難完全抹去網絡紀錄。有網友指出,用Google搜尋標題後查看網頁快照就是老的(報導),直接點進去就是新的。

對此,有推特網友留言譏諷中共:“不僅能改百年前歷史,還能改百天前歷史;不僅在國內改歷史,還要在國外改歷史;不僅改變國內史,更要改變國外史。”有網友形容這是歐威爾名著“1984”的真實再現。一名網友並上傳該書的名言:“一切都如消失在迷霧之中,過去被抹去痕跡,抹去的過程被遺忘,謊言就變成了真話。”(Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth.)

中共當局極度不滿起源於武漢的這波世紀大疫情被稱為武漢肺炎、中國病毒,一再引用世界衛生組織命名規則,痛斥取名不應污名化、地域化。

該報道稱,2月11日,世衛正式將武漢肺炎命名為2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)。在此之前,國際媒體報導絕大多數均以武漢肺炎、武漢病毒稱之。

中央社說,但在世衛正名前3天的2月8日,中國國家衛生健康委員會就搶先公告,將武漢肺炎暫時命名“新型冠狀病毒肺炎”、簡稱“新冠肺炎”;英文則是Novel Coronavirus Pneumonia,縮寫NCP。