中國或傾力消滅武漢肺炎詞 涉清刪舊日官報遺跡包括英文稿

中國領導人習近平3月10日視察武漢，在街道上向被隔離的民眾揮手致意。

中央社引據推特網友發文，中國官方媒體已竄改過往的網絡英文報導，“武漢肺炎”這個舉世皆知的名詞，已被修改為“與冠狀病毒相關的不明肺炎”。

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據中央社今天報道說，武漢肺炎一詞被消失，中國官媒竄改過往新聞報導。據推特網友發文，中國官方媒體竄改過往的網絡英文報導，“武漢肺炎”已被修改為“與冠狀病毒相關的不明肺炎”。

該報道稱，今天在中國兩大社群媒體微信、微博搜尋“武漢肺炎”，除了少數海外名人仍使用這個名詞因而引發中國官方抗議、大陸網友反彈的報導外，也已搜尋不到任何以此稱呼疫情的陸媒報導。

消息指推特帳號“LIFETIME 視界”25日晚間發文指出，中共正開始大規模“修改”武漢肺炎疫情歷史。近日環球時報英文網站偷偷將1月18日的報導中“武漢肺炎”改成“不明與冠狀病毒相關的肺炎”，被網友抓包。

文章並附上這篇環時英文報導的截圖顯示，修改前的標題是Wuhan pneumonia: China confirms 4 new cases，2 deaths（武漢肺炎：中國證實新增4例，2人死亡）。修改後，武漢肺炎已被改為Novel coronavirus-related pneumonia（與冠狀病毒相關的不明肺炎）。

還有網友也在其下發表兩張截圖，顯示中國官媒新華網1月22日發表的一篇英文新聞報導，標題的武漢病毒（Wuhan virus），也已被刪除。

該報道稱，中國官媒雖然竄改過往的新聞報導，但仍難完全抹去網絡紀錄。有網友指出，用Google搜尋標題後查看網頁快照就是老的（報導），直接點進去就是新的。

對此，有推特網友留言譏諷中共：“不僅能改百年前歷史，還能改百天前歷史；不僅在國內改歷史，還要在國外改歷史；不僅改變國內史，更要改變國外史。”有網友形容這是歐威爾名著“1984”的真實再現。一名網友並上傳該書的名言：“一切都如消失在迷霧之中，過去被抹去痕跡，抹去的過程被遺忘，謊言就變成了真話。”（Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth.）

中共當局極度不滿起源於武漢的這波世紀大疫情被稱為武漢肺炎、中國病毒，一再引用世界衛生組織命名規則，痛斥取名不應污名化、地域化。

該報道稱，2月11日，世衛正式將武漢肺炎命名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。在此之前，國際媒體報導絕大多數均以武漢肺炎、武漢病毒稱之。

中央社說，但在世衛正名前3天的2月8日，中國國家衛生健康委員會就搶先公告，將武漢肺炎暫時命名“新型冠狀病毒肺炎”、簡稱“新冠肺炎”；英文則是Novel Coronavirus Pneumonia，縮寫NCP。