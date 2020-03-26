全球50萬人聯署轟譚德塞下台 習近平今力挺

一名加拿大網友1月底在全球最大網絡請願平台發起連署，要求世界衛生組織秘書長譚德塞辭職，迄今已獲逾50萬人支持。該聯署繼續徵集簽名目標衝100萬人轟其下台。中國國家主席習近平今天去信力挺譚德塞，並稱中國將繼續堅定支持譚德塞和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。

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據中央社今天報道說，批世衛秘書長不適任，逾50萬人連署促下台。一名加拿大網友1月底在全球最大網絡請願平台發起連署，要求世界衛生組織秘書長譚德塞辭職，迄今已獲逾50萬人支持。

根據美國請願網站Change.org，加拿大網友Osuka Yip在連署書中提到，2020年1月23日，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）不願宣布在中國爆發的冠狀病毒疫情為全球衛生緊急事件；眾所周知，現階段感染這種新型冠狀病毒是沒有治療方法的。

報道稱，這份請願書沒有約束力，但反映出許多人對譚德塞的不滿。主要版本以英語寫成，並翻譯成韓文、中文、日文、泰文、法文、意大利文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文、俄文、越南文、克羅地亞文與德文，從1月31日發起至今已獲超過50萬人連署。據請願書提到，確診感染病例及死亡人數在短時間內暴增，“部分原因與譚德塞低估了冠狀病毒有關”，因此，連署人強烈認為譚德塞不適任世衛秘書長，要求他立即辭職。

據連署書也提到，許多人真的十分失望，世衛本應維持政治中立，然而譚德塞未經調查就全然相信中國政府提供的死亡與感染病例數字。連署書指出，另一方面，“台灣不該因為任何政治因素而被排除在世衛之外”，比起世衛“篩選”為成員國的一些國家，台灣的科技還更先進。

最後，請願書呼籲眾人協助全球重拾對聯合國與世衛的信心。

據台灣東森新聞今天報道稱，習近平回信譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可。

儘管全網友發起連署，要“下架”世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），不過，中國國家主席習近平仍對他的抗疫工作讚譽有加。習近平26日覆信譚德塞，當中提到，“在你的帶領下，世界衛生組織積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持你和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。”

該報道引述《新華社》消息，習近平26日覆信譚德塞，讚賞譚德塞為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，此次覆信則是回應譚德塞3月17日致函國家主席習近平，表示在習近平主席的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力。

據中國官方消息說，習近平在信中指出，當前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復態勢不斷鞏固和拓展，統籌推進防控和經濟社會發展工作取得積極成效。中國將準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作着力點和應對舉措，確保打贏疫情防控的人民戰爭。

該消息說，習近平還提到，“在你（指譚德塞）的帶領下，世界衛生組織積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持你和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。

據稱，習近平強調，中國一直以實際行動積極支持國際社會抗疫努力，已經向包括世界衛生組織在內的國際組織以及80多個國家提供援助。中方將在力所能及範圍內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。“我們願同世界衛生組織及各國一道，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。”