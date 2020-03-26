或憂疫情 中國股市今又跌了

中國股市周四小幅收低，因投資者對過去兩日的強勁漲勢獲利了結，同時新冠病毒輸入病例上升，迫使中國政府收緊控制，以防感染病例重新激增。

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據路透社今天報道說，中國股市收低終結兩日漲勢，因新冠病毒輸入病例數上升。滬綜指.SSEC收跌0.6%報2,764.91點。滬深300指數.CSI300收跌0.66%，滬深300金融地產指數收跌0.27%，滬深300主要消費指數收跌0.45%，滬深300地產指數收跌0.82%，滬深300醫藥衛生指數收升1.75%。

深綜指.SZSC收跌 0.8% ，創業板指數收跌0.546%。

該報道說，中國連續第二天未有本土新冠病毒確診病例，疫情熱點湖北也已經解封，在此同時北京則是加強管制以避免感染再度擴大。

美國參議院投票一致通過了一份2萬億美元的議案，旨在幫助失業者和受到新型冠狀病毒疫情打擊的產業，並提供數以十億美元計的資金購買急需醫療設備。

該報道稱，亞洲股市各有升跌。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數上漲0.7%，日股日經指數.N225收跌4.51%。

路透社說，截至目前，滬綜指今年下跌9.4%，滬深300指數跌9.7%，香港恆生國企指數下跌15.4%。滬綜指本月則累計跌4.01%。