新冠病毒 中國連報國土清零 指境外傳入多增

中國國家衛生健康委員會今天公告，3月25日全國報告新增確診病例67例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，均為境外輸入病例。

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據路透社今天報道說，3月25日中國新增新冠確診67均為境外輸入，較上日增逾四成。

中國國家衛生健康委員會上述新增報告境外輸入確診病例67例（上海18例，內蒙古12例，廣東11例，北京6例，福建6例，陝西3例，天津2例，浙江2例，江蘇2例，雲南2例，山西1例，吉林1例，河南1例），較上日增逾四成。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例541例。

當日新增治癒出院病例401例，解除醫學觀察的密切接觸者721人，重症病例減少164例。

該報道引述中國官方消息說，截至3月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3,947例（其中重症病例1,235例），累計治癒出院病例74,051例，累計死亡病例3,287例，累計報告確診病例81,285例，現有疑似病例159例。累計追蹤到密切接觸者695,305人，尚在醫學觀察的密切接觸者14,714人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例391例（武漢382例），新增死亡病例6例（武漢5例），現有確診病例3,431例（武漢3,407例），其中重症病例1,201例（武漢1,195例）。

湖北累計治癒出院病例61,201例（武漢44,068例），累計死亡病例3,169例（武漢2,531例），累計確診病例67,801例（武漢50,006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。