新冠肺炎源頭陰謀論正酣 鍾南山未慎言？

新冠肺炎病毒來源引爆中美兩國論戰，華裔旅美學者黎蝸藤表示，爭議起於中國工程院院士鍾南山稍早前“（病毒）不一定發源中國”的一席話；他指這個說法值得商榷，並強調科學家宜慎言。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，鍾南山一句話引爆病毒論戰，專家指：科學家宜慎言。該報道稱，香港明報近日刊發黎蝸藤的文章表示，中國著名呼吸科權威、工程院院士鍾南山2月27日語出驚人說，“（新冠病毒）首先出現在中國，不一定發源在中國”；之後又補充“（也）不能就此判斷疫情是來自國外”。3月18日，鍾南山再解釋：“源頭和疫情發生地不是一回事。H1N1是2009年首先在墨西哥發生，你能說是墨西哥病毒嗎？新冠肺炎先發生在武漢，不等於源頭在武漢，這是科學問題。在搞清楚以前，隨便下結論是不負責任的。疫情發生在中國，源頭不一定在中國。”

據黎蝸藤說，鍾南山的說法被廣泛引用，為“非中國起源論”背書，並成為一些媒體和自媒體所謂“美國軍人播毒論”（美國軍人去年10月參加軍人運動會時把病毒帶到武漢）的重要論據。該文章說，這種陰謀論原本只在部分特定立場的網上群組流傳，後來卻升級到國家層次；中國外交部發言人在推特力推這種論點，引起美國各界普遍反感，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因此打電話給中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，表達抗議。

據黎蝸藤表示，鍾南山在2003年SARS以及這次最早在武漢爆發的新型肺炎疫情中，都奮戰於第一線，是中國人民心目中最值得信賴的醫學權威，但是“權威愈大則話語責任愈重”，鍾南山“源頭不一定在中國”之說，值得商榷。黎蝸藤指出，新冠病毒起源何處、如何起源，當然是科學問題，但是科學不存在百分百正確。例如學者撰寫科學論文時，不會說“實驗結果證明某結論”，只說“支持某假設”，而一項假設獲得的支持證據愈多，成立可能性就愈大，大到一定程度被學界普遍接受為共識，假設就上升成為理論或結論，但即使如此也有可能被推翻。因此，文章說，公眾通常認為的結論在科學家看來只是“可能性最大的假設”；而即使某假設可能性很大，在科學家看來同樣尚未定論。

該報道指出，黎蝸藤強調，科學問題嚴格來說都沒有結論，不存在“搞清楚”，但不等於沒有共識；科學意義的“沒有結論”可能常被大眾誤解為“連普遍共識也沒有”，因此科學家公開籠統地說出“沒有搞清楚前不能下結論”，很可能帶來誤導。

據黎蝸藤提到，“2003年首例病人出現在廣東河源的沙士（嚴重急性呼吸道癥候群，SARS）病毒起源至今還沒有搞清楚：是果子狸、穿山甲還是蝙蝠，不得而知；甚至那位河源病人是不是‘零號病人’也存在不確定性。但沒有聽說誰否認沙士病毒起源於中國”。該文章說，鍾南山“首先出現在中國，不一定發源在中國”的說法若是表達“普遍意義上的可能性”，自然不能說是錯的；但在沒有證據足以質疑或推翻現成最被廣泛接受的假設時提出，就難說謹慎。

該報道稱，關於新型冠狀病毒起源的問題，他指出，最合常理並且最被普遍接受的可能性正如香港學者龍振邦、袁國勇所言的“最可能途徑就是病毒天然宿主是中國雲南的中華菊頭蝠，通過某種天然途徑傳到某中間宿主上，再在武漢華南海鮮批發市場傳染到人”。他說，這項假設既有遺傳學上的基因序列對比證據，也有流行病學上的追溯（包括最早一批病人都在武漢），也有對SARS病毒傳播途徑研究的經驗。

據文章說，這種假設當然不是百分之百正確，但相較各種捕風捉影的陰謀論，這項對病毒起源的假設可能性大得多。要推翻這種假設需更強的證據才能令人信服。

黎蝸藤表示，“鍾院士固然沒有支持陰謀論，但‘我不殺伯仁，伯仁卻因我而死’，當建基於自己言論上的陰謀論大行其道時，沒有站出來譴責陰謀論，還在缺乏證據下繼續強調自己的假設，這與挺身而出斥責陰謀論（曾有說法指病毒來源於武漢病毒所）的美國科學家對比何其鮮明”。

黎蝸藤認為，“從善意出發，或許有科學家缺乏輿論敏感性或太固執於科學家思維，令人遺憾。科學家應慎言，不應助長陰謀論”。