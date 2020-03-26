武漢今天死者家屬領骨灰 當局監控哀悼表達傳也刪除

2019冠狀病毒疾病爆發至今在武漢奪去超過2500條生命。當地政府昨天首度開放民眾領取親友骨灰，一張排隊人龍照片引起網友一片哀悼時，當局大舉刪文，引爆網友怒火。

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據中央社今天報道說，武漢家屬領骨灰，哀悼中當局刪文引網友怒火。

網絡大V“毛大慶”昨天在微博發文，附有一張據稱拍攝於漢口殯儀館的照片。照片中，大批民眾在殯儀館前排起隊伍，等待領取骨灰，有網友轉載，留言稱“一張令人淚崩、心痛的照片”。不過，毛大慶這篇貼文不久就被刪除，引起許多網友憤慨。網友說“為什麼我不能光明正大地悼念我的同胞”、“別人疫情防控不好就是每天熱搜，自己這邊一點點不好的都要屏蔽”、“漢口殯儀館是負能量？意大利（意大利）殯儀館就是正能量？刪你馬”。

據該報道稱，有人諷刺：“在全國人民喜迎復工，笑看別國疫情肆虐的時候，你提起我們也死了這麼多人是什麼意思？”、“好像只要捂著身邊人的嘴，那些痛苦的哀嚎就不存在，可以繼續做着天下第一的夢。”

也有網友意有所指地說：“你在等它道歉，它在等你感恩。”

該報道指，網友“沙丘2046”在微博貼文說，“我是今天上午10點左右到漢口殯儀館的，大門口沿路停著長長的私家車和志願者車隊，進門安保很嚴，到處是便衣，基本一擡手機就有人過來制止。”他說：“我在裡面待了兩個小時，有的家屬抱着遺照坐在對接點等待，有的抱着骨灰盒從我身邊走過。人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱着骨灰盒離開。只到最後我要離開才看到一位阿姨放聲大哭，她的哭聲引來所有人回頭，大家獃獃地看着她，甚至有一絲尷尬。”