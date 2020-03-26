疫情或展機遇 中國過去兩月一帶一路投資大增

中國商務部新聞發言人高峰今天稱，中國境內投資者1-2月對外非金融類直接投資(ODI)累計1,078.6億元人民幣，同比增長1.8%；摺合155億美元，同比下降1%。官方報告對一帶一路沿線國家投資增18.3%。同期對外勞務合作派出各類勞務人員報告減少。

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據路透社今天報道，據中國商務部報告，中國1-2月ODI同比下降1%，但對一帶一路沿線國家投資增18.3%。

中國商務部新聞發言人高峰在商務部網上新聞發布會上並稱，1-2月，中國企業對“一帶一路”沿線的48個國家有新增投資，合計27.2億美元，同比增長18.3%。“對外投資結構持續多元，”高峰稱，1-2月對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業和採礦業等傳統投資領域，佔比分別為40.8%、15.1%、11.3%和8.9%。

其中流向租賃和商務服務業63.3億美元，同比增長43.2%，成為增速最高的領域。

該報道說，在對外承包工程方面，1-2月完成營業額1,080億元人民幣,同比下降9.5%（摺合155.2億美元，同比下降12%），新簽合同額2,150.3億元人民幣, 同比增長38.3%（摺合309億美元，同比增長34.5%）。

不過，期內對外勞務合作派出各類勞務人員3.9萬人，同比減少2.9萬人，2月末在外各類勞務人員77.8萬人。