習近平複信譚德塞 稱中國疫情防控形勢持續向好

中國國家主席習近平周四稱，當前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復態勢不斷鞏固和拓展，將準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作着力點和應對舉措。路透社消息沒有提及習近平今天參加世界20國視頻峰會時發表演講內容。

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路透社今天引述中國官方消息，習近平稱中國疫情防控形勢持續向好，因時因勢調整應對舉措。

新華社援引習近平給世界衛生組織總幹事譚德塞複信內容並稱，中方將在力所能及範圍內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。 據習近平稱，“中國一直以實際行動積極支持國際社會抗疫努力，已經向包括世界衛生組織在內的國際組織以及80多個國家提供援助。”

習近平上周主持召開中央政治局常務委員會會議表示，境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰；要加強疫情防控國際合作，完善應對輸入性風險的防控策略和政策舉措。

中國國務院總理李克強周一主持召開應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，稱持續低風險的全國絕大多數省份，要及時取消與正常生產生活秩序不適應的防控措施，不得以審批延緩企業復工；除對來自高風險和中風險地區人員外，對其他人員不實施上崗前隔離。

中國國家衛生健康委員會周四公告，3月25日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例67例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，均為境外輸入病例。