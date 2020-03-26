香港專家警告慎防中國復市掀起第二波疫情 發表時間： 26/03/2020 - 09:49更改時間： 26/03/2020 - 09:49 北京，帶着口罩的中國武警。 © REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS 2020年3月22日 照片 作者： 小山 對於中國大陸把沒有出現癥狀的2019冠狀病毒疾病確診者排除於確診名單，有香港醫學專家提出質疑，並指隨着中國各地復市，必須慎防中國大陸會否出現第二波疫情。 廣告 繼續瀏覽後續 據中央社今天報道稱，港專家：慎防大陸復市掀起第二波疫情。香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今天在官方香港電台節目上受訪時，作了以上表示。該報道說，許樹昌目前身兼政府專家組成員，正與其他幾位傳染病學專家協助政府防控新冠肺炎。報道引述港台消息，許樹昌在節目上說，中國大陸方面不將沒有肺炎癥狀的確診者當作確診病例，這種計算方法存在隱憂，並指即使沒有癥狀，也可能受感染並散播病毒。香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌同時警告，隨着中國大陸復市，要留意中國大陸會否出現第二波疫情。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 google-play-badge_tw 新冠病毒 中國