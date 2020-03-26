中國/新冠肺炎

香港專家警告慎防中國復市掀起第二波疫情

北京，帶着口罩的中國武警。 © REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS 2020年3月22日 照片

對於中國大陸把沒有出現癥狀的2019冠狀病毒疾病確診者排除於確診名單，有香港醫學專家提出質疑，並指隨着中國各地復市，必須慎防中國大陸會否出現第二波疫情。