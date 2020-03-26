G20峰會 中國官媒報習近平發言

G20二十國集團領導人聚焦新冠肺炎的視訊峰會，26日晚登場。台灣中國時報引述中國官方新華社說，中國國家主席呼籲，共同採取減免關稅、取消壁壘，為提振世界經濟復蘇士氣，他強調各國應該聯手加大宏觀政策對衝力度，防止世界經濟陷入衰退，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，中國也將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。

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據中國時報今天稱，G20視訊峰會，習近平籲減免關稅，維護全球產業鏈穩定。

此次峰會由今年二十國集團主席國沙特阿拉伯主辦，以視訊方式舉行。據新華社報導，習近平強調，中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，儘力阻止疫情跨境傳播。二十國集團應加強疫情防控資訊共用，推廣全面系統有效的防控指南，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議。中國將同各國一道，加大對相關國際和地區組織的支援力度。

據習近平指出，病毒無國界，疫情是我們的共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。中方已經建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。他說，在中方最困難的時候，國際社會許多成員給予中方真誠幫助和支持，我們會始終銘記並珍視這份友誼。

新華社指習近平呼籲，二十國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復蘇士氣。 他表示中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

習近平強調，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對衝力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。習近平強調，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。

消息沒有提及其他與會國家會議言論。