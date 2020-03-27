不讓湖北人過橋 鄂贛兩省警察爆發衝突 北京被指開了壞頭

湖北人被解禁後，走向全中國復工之路並不平坦，27日，湖北省黃梅縣警方與一江之隔的江西省九江市警方發生大規模衝突，許多特警和手持盾牌的防爆警察到場，場面駭人。連黨媒『人民日報』都發聲：“湖北加油不能只是嘴上說說”。但有人指出，北京現在還在防湖北人進京，該怎麼說？

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發生這一衝突的心理其實很簡單，就是害怕已經解禁，確診清零的湖北人傳播瘟疫。這一做法顯然對湖北人很不公平，既然當局宣布湖北全境，武漢除外，所有人都可持健康證明離開湖北，大路就應該對湖北人敞開! 然而，中國不少地方仍視湖北人為“猛獸”。最新的一例發生在3月27日，從網上傳播的視頻顯示，江西省九江市交警在鄂贛兩省交界處設卡阻攔湖北車輛入境，與湖北省黃梅縣警察首先發生衝突。

網上流傳的消息顯示，兩省警方交手後，江西率先派出特警增援本省力量，湖北大批民眾隨後迅即加入對峙，出現大規模騷亂，隨後，數以百計的湖北人高舉大字橫幅，走入橫跨兩省的九江長江大橋，與全副裝備的江西警察激烈對峙，把多輛特警車和警車推翻在地，畫面顯示，有些民眾被便衣警察強行戴上手銬拖走。畫面顯示，湖北人不顧一切，衝破警方封鎖線，走到九江大橋派出所前，要求江西警方道歉。網傳九江警察毆打黃梅警察，但九江市委予以否認。

官媒『人民日報』27日發文稱：一座九江城，半城黃梅人，自古往來頻繁，如今怎就發生了衝突？該報稱：“對於‘禁足’許久的湖北人民來說，他們可以放飛心情。特別是務工人員更要返崗謀生，開啟新的征程。”“‘湖北加油’不能只是在嘴上說說 。在湖北解除離鄂管控後，仍處處提防和限制湖北人員，這是一種傷害”。

但一些分析人士指出，對湖北人的這種提防意識，恐怕首先來自作為中國首都的北京，甚至形成明文規定，日前，北京市就特別要求目前在湖北出差和探親的人員一律不得返京。其餘地區人員返京後需進行居家或集中醫學觀察14天。北京這一做法影響很壞。當時就有人質疑：“說湖北零增長，卻不許湖北人返京，因為自己心裡最清楚，自己說的哪句話是真的，哪句話是假的”。

湖北人復工之路並不順利，中共湖北省委書記應勇也被迫出來“呼籲請求全國各地全社會善待湖北人民”。他說，“湖北人是英雄的人民”。有網民譏諷：“湖北老子是英雄，什麼都不怕，害怕江西擋路”。

『財新』日前有一篇題為“復工之困：湖北人不等於病毒”，詳細報道了湖北人復工之路的艱辛。一些在北京工作的湖北人無法進入北京，一位名叫佩蒂的在3月21日“再次撥通了北京市長熱線電話，‘我問湖北籍沒回過湖北的人員是否可回京，接線員只是一遍又一遍重複念着早期下達的官方文件，‘在湖北地區出差探親的人員暫緩回京’。”另外一位在北京工作的樂維發現自己返京時，竟無法購買返京的火車票和飛機票。他氣憤地表示，“在國內，湖北人不等於病毒，就像在國際上中國人不等於病毒，這不是一個道理嗎？”

北京青年報3月26日報道，北京市官方表示，“滯留湖北的北京人員返京應先申請，通過審核後可按規定流程返京”。這裡說的其實是在北京工作的湖北人都這麼不容易返京，那湖北人什麼時候才能進京呢？