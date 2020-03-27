中國外交部複信美國三家報社：如有怨氣，你們應該去找美國政府發泄

中國外交部周五在其官網刊登了該部新聞司，針對日前美國三家主流報社發行人向中方遞交的聯名公開信。中方的複信提到上述公開信稱，“但遺憾的是，這封信投錯了對象，它本應發給美國政府。”

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美國三大全國性重量級報紙《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》出版人於周二發表聲明，批評中國政府禁止這三家報紙的美國記者繼續在中國工作的決定。近期，美中兩國政府圍繞着新冠肺炎話題的外交摩擦升級。2020年2月，美國國務院把駐美國的新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司指定為“外國使團”。而在中國政府因對《華爾街日報》一篇題為“中國是亞洲真正的病夫”的評論文章不滿，而驅逐3名該報駐華記者後，美國國務卿蓬佩奧3月2日宣布，對上述五家中國駐美機構實行人員上限。3月17日，中方突然在夜間宣布對美國五家媒體採取反制措施，以作為報復。中國政府要求年底前記者簽證到期的上述三家美國報紙的美籍記者，從即日起四天內必須申報名單並於10天內交還記者證，及今後不得在中港澳繼續從事記者工作等。

近一周後，《紐約時報》的出版人A·G·蘇茲伯格(A.G. Sulzberger)、《華爾街日報》的出版人威廉·劉易斯(William Lewis)和《華盛頓郵報》的出版人弗雷德·瑞安(Fred Ryan)共同決定，罕見地在這三家相互為歷史競爭關係的報紙的網絡版和印刷版上發表公開信。他們三名出版人稱，“我們強烈敦促中國政府改變迫使我們新聞機構的美國工作人員離開中國的決定，並在更廣泛的層面上緩解此前對獨立新聞機構日益嚴厲的打擊，”幾位出版人在聲明中表示。“媒體是中美兩國政府外交爭端的附帶損害，在一個如此危急的時刻，這可能會讓世界無從獲得一些至關重要的信息。”

公開信強調了新冠病毒危機期間信息自由流動的必要性。“這一決定是對美國政府近期驅逐行動的報復，我們在任何情況下都會抗議，”出版人們寫道。“但是，目前世界還在努力控制這種疾病，這一鬥爭需要可靠的新聞和信息的自由流動，因而也令此舉格外有害而且魯莽。”他們還說，“即使危機過去，我們相信，能夠更自由地獲取有關彼此的新聞和信息，仍然對兩國有益。”三位出版人在信中還稱讚了中國遏制病毒的措施，他們寫道，“對於中國通過遏制和緩解措施在減少病毒傳播方面取得的顯著進展，我們作了重點報道和分析。即使是現在，我們的一些即將被驅逐的記者也在報道中國如何調動國家資源開發疫苗，可能給中國和世界各地的數十億人帶來希望。”

公開信指出，世界能了解到這種病毒，靠的是“我們的駐華記者，以及他們在其他主要新聞機構的同行”。三位出版人還強調，“我們的新聞機構是競爭對手。我們在重大新聞上相互競爭，包括這一次。但在這個問題上，我們的聲音是一致的。”對此，就中國外交部新聞司此次回信的內容來看，這三位美國報業出版人及其身後所代表媒體的呼聲並未能使中方回心轉意，其表達出的態度則是符合時下流行在中國外交界的強硬。

中國外交部新聞司的複信說，“凡事皆有因果。三家發行人在信里說對了一點，那就是中方收回三家媒體美籍駐華記者證件是對美方驅逐60名中國媒體駐美記者的反制行為。”聲明並從“2018年12月，美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為‘外國代理人’”開始為例，列舉了此後美方對上述中國官媒的增強管控行為。聲明稱，“此外，2018年以來，29名中國記者無故被美方拒簽，其中9名為常駐記者。所有中方記者只獲發一次入境簽證，回國休假後常常因美方無故拒簽而無法返回美國工作，且中方記者在申請赴美簽證時被要求提供很多額外材料。在美方宣布‘驅逐’中方記者並對其不斷升級政治打壓時，作為‘業界良心’的三大‘主流媒體’有沒有替中國同行仗義執言？是否公開批評了美國政府？是否曾敦促美國政府收回錯誤決定？此時，你們張口閉口標榜的‘新聞自由’呢？面對美方不斷升級的政治打壓和歧視性做法，難道你們指望中方只作‘沉默的羔羊’？”

中方的複信強調，“公開信把中方對美方的對等反制措施同疫情報道掛鉤，認為這些記者因為報道疫情而受到‘驅逐’，似乎他們包攬了外界關於中國的信息，似乎沒有這些記者整個世界就無法獲取中國疫情信息。事實上，自疫情發生以來，中方秉持公開、透明和負責任的態度，每天向外界公布疫情數據，向世界衛生組織和包括美方在內的各國定期通報信息，並採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，取得了顯著成效，為全世界抗擊疫情贏得了寶貴時間，作出了重要貢獻，得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽。”複信稱，“請三位發行人注意，國際社會不會因為少了你們幾家的一些美國記者就無法獲得‘探究性的、準確的、實地的報道’，而且有些記者是否真的全面、準確、客觀向世界報道中國抗擊疫情的努力，他們應該心知肚明，有關報道也是明擺着的事實。這樣的記者寫出這樣的報道，實在是有損你們老字號聲譽。”

複信還稱，“三位發行人在信中要求中國政府放鬆‘對獨立新聞機構日益嚴厲的壓制’。正如外交部發言人多次強調的，中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變，我們始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，並將繼續提供便利和協助。如果不是這樣，為什麼在中國有這麼多外國媒體及記者，為什麼他們的涉華報道如此豐富和多元？！我們反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。作為業界同行，三位發行人為何不批評美國政府對中國記者的限制和打壓？”

複信寫道，“中美兩國社會制度不同，但這不影響記者秉持客觀、公正、真實、準確的報道原則開展工作。中國駐美媒體記者一直嚴格遵守美國當地法律法規，恪守新聞職業道德。僅僅因為中國記者來自中國共產黨領導的社會主義國家就對他們進行種種限制和刁難非常不公。中國不會因為美國某個媒體偏向民主黨或共和黨就不把它當作專業媒體看待。同樣，中國的媒體也應在美國得到應有的公平待遇。美方不應出於意識形態偏見對中國媒體進行無理打壓。這只能暴露出美方不願或不敢正視中國共產黨領導中國人民闊步向前的歷史潮流。”

這篇來自中國外交部新聞司的複信最後稱，“誠如你們所意識到的，中國發展日新月異，是一座取之不竭的新聞富礦。我們歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，我們不接受。對不客觀、不公正的報道，中國人民不歡迎。解鈴還須繫鈴人。如果三大媒體有怨氣，你們應該去找美國政府發泄。最後，提醒《華爾街日報》：你還欠中國人民一個道歉！”