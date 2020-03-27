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中美關係

中美元首通電話談抗疫外 習近平稱“合作是唯一正確的選擇”

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3月10日，北京一座商業中心大屏幕播放央視報道習近平視察武漢參觀火神山醫院的情景。
3月10日，北京一座商業中心大屏幕播放央視報道習近平視察武漢參觀火神山醫院的情景。 REUTERS - THOMAS PETER
作者： 夏榕

路透社北京消息，中國央視今天報導稱，中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

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路透社援引央視新聞客戶端刊登新聞稿稱，習近平表示中方願同包括美方在內的各方，一道繼續支持世衛組織發揮重要作用，加強防控信息和經驗交流共享，加快科研攻關合作，推動完善全球衛生治理；加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

習近平強調出：“中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。”

中國領導人並指出，當前情況下，中美應該團結抗疫。另外，中國一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。

美國總統特朗普則表示，“中方的經驗對我很有啟發。我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。” 並稱，感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

據悉，目前北京境外輸入確診病例中90%持有中國護照，其中40%是留學生。習近平因而呼籲，目前在美國仍有大量中國公民包括留學生。中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康。希望美方採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

對此呼籲，特朗普回應：“我在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。”。

昨天，特朗普讚揚了習近平對新冠病毒疫情的應對。但，他仍提到新冠病毒源自中國，也指責中國在疫情方面不夠透明，還對中國確診病例的數字提出質疑。

 

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