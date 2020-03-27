中美元首通電話談抗疫外 習近平稱“合作是唯一正確的選擇”

路透社北京消息，中國央視今天報導稱，中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

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路透社援引央視新聞客戶端刊登新聞稿稱，習近平表示中方願同包括美方在內的各方，一道繼續支持世衛組織發揮重要作用，加強防控信息和經驗交流共享，加快科研攻關合作，推動完善全球衛生治理；加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

習近平強調出：“中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。”

中國領導人並指出，當前情況下，中美應該團結抗疫。另外，中國一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。

美國總統特朗普則表示，“中方的經驗對我很有啟發。我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。” 並稱，感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

據悉，目前北京境外輸入確診病例中90%持有中國護照，其中40%是留學生。習近平因而呼籲，目前在美國仍有大量中國公民包括留學生。中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康。希望美方採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

對此呼籲，特朗普回應：“我在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。”。

昨天，特朗普讚揚了習近平對新冠病毒疫情的應對。但，他仍提到新冠病毒源自中國，也指責中國在疫情方面不夠透明，還對中國確診病例的數字提出質疑。