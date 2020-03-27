人權組織譴責特區政府首次動用殖民惡法拘捕鄭麗瓊

香港人權監察組織譴責港府回歸後首次動用所謂“煽動罪”在25日拘捕民主黨的中西區區議會主席鄭麗瓊。該組織指出，煽動罪是殖民時代的惡法，定義太闊，聯合國人權事務委員會曾多次對該法表達關注，指該法違反國際人權公約並促請港府修例。

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鄭麗瓊25日深夜遭警方拘捕，根據民主黨立法會議員許智峰引述鄭的律師表示，她是涉嫌干犯作出具“煽動意圖”的作為罪。

香港人權監察26日發表聲明批評，煽動罪過時兼定義廣泛，違反載於基本法第39條的《公民權利和政治權利公約》及《香港人權法案》。 記憶中這是1997年後首次引用這種殖民地惡法的罪名，反映香港的言論表達自由進一步倒退，警察亦進一步成為打壓言論表達的組織。

人權監察指出，煽動罪屬嚴苛過時的殖民法例嚴苛，譬如第9（1）條定義太闊：“ 引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意 ”、“引起女皇陛下子民間或香港居民間的不滿或離叛”、“煽惑他人使用暴力”及“慫使他人不守法或不服從合法命令”等已屬煽動意圖，又如第10條則無論表達意見、寫書、出版、複製、分發和展示刊物，皆可以言入罪，明顯違反載於基本法第39條的《公民權利和政治權利公約》第19條保障的表達自由及《香港人權法案》。

人權監察又表示，倘若要限制言論，必須基於公約第19條訂明的合法目的，且出於必要，及合乎比例。若涉及煽動言論，應只限於煽動或可能煽動即時暴力的言論，而該言論與暴力具直接和即時關係。

聯合國人權事務委員會於第34號“一般性意見”解釋表達自由時指出，若當局以合法目的限製表達自由，必須證明威脅的確切性質、採取具體行動的必要性和相稱性，尤其證明言論表達和威脅有直接和即時關係。